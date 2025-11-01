मखदुमपुर गंगा मेला : भव्य व दिव्य आरती, पूजा-अर्चना और फीता कटने के साथ ही गूंज उठा...गंगे मैया की जय

संवाद सूत्र,‚ जागरण, हस्तिनापुर (मेरठ)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को मखदुमपुर गंगा घाट पर लगने वाले गंगा मेले का उद्घाटन राज्यमंत्री दिनेश खटीक‚, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, डीएम डा. वीके सिंह व एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद पतित पावनी गंगा मैया के घाट पर गंगा मैया की पूजा अर्चना की गई। गंगा घाट पर की गई भव्य आरती ने सभी का मन मोह लिया। उद्घाटन के अवसर पर गंगा का तट मां गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मखदुमपुर गंगा घाट पर लगने वाले पांच दिवसीय गंगा मेले का विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया। इस मौके राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि मेले हमारी कला एवं संस्कृति को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। गंगा मेला सद्भावना और सौहार्द का प्रतीक होता है। मेले में प्रत्येक श्रद्धालु की भावना गंगा मैया से जुड़ी होती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपेक्षा की है कि मेले को शांतिपूर्वक आयोजित करने में सहयोग करें।

जिपं अध्यक्ष गौरव चौधरी ने श्रद्धालुओं से मेले को भव्य व सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की है।

डीएम डा. वीके सिंह ने सभी से सौहार्द बनाने की बात कही। उन्होंने कहा गंगा मेला हमारी आस्था का प्रतीक है। इसलिए हम सभी को मेले में श्रद्धा भाव से पहुंचना चाहिए और पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। गंगा मैया उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। वहीं गंगा को प्रदूषित होने से भी बचाए। एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने कहा कि घाट पर की गई बेरिकेड़िग के सभी प्वाइंटों पर पुलिस तैनात रहे। किसी भी हालत में ट्रैक्टर ट्राली व बुग्गी आदि बेरिकेड़िंग से आगे न जा पाए।