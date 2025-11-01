Language
    मखदुमपुर गंगा मेला : भव्य व दिव्य आरती, पूजा-अर्चना और फीता कटने के साथ ही गूंज उठा...गंगे मैया की जय

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    मखदुमपुर में गंगा स्नान मेले का शुभारंभ पूजा-अर्चना के साथ हुआ। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और दान-पुण्य किया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

    मखदुमपुर गंगा घाट पर गंगा मेले का उद्घाटन करते राज्यमंत्री दिनेश खटीक‚, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, डीएम डा. वीके सिंह व एसएसपी डा. विपिन ताड़ा। जागरण

    संवाद सूत्र,‚ जागरण, हस्तिनापुर (मेरठ)। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को मखदुमपुर गंगा घाट पर लगने वाले गंगा मेले का उद्घाटन राज्यमंत्री दिनेश खटीक‚, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, डीएम डा. वीके सिंह व एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद पतित पावनी गंगा मैया के घाट पर गंगा मैया की पूजा अर्चना की गई। गंगा घाट पर की गई भव्य आरती ने सभी का मन मोह लिया। उद्घाटन के अवसर पर गंगा का तट मां गंगे के जयकारों से गुंजायमान हो गया।

    मखदुमपुर गंगा घाट पर लगने वाले पांच दिवसीय गंगा मेले का विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हो गया। इस मौके राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि मेले हमारी कला एवं संस्कृति को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। गंगा मेला सद्भावना और सौहार्द का प्रतीक होता है। मेले में प्रत्येक श्रद्धालु की भावना गंगा मैया से जुड़ी होती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपेक्षा की है कि मेले को शांतिपूर्वक आयोजित करने में सहयोग करें।
    जिपं अध्यक्ष गौरव चौधरी ने श्रद्धालुओं से मेले को भव्य व सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की है।

    डीएम डा. वीके सिंह ने सभी से सौहार्द बनाने की बात कही। उन्होंने कहा गंगा मेला हमारी आस्था का प्रतीक है। इसलिए हम सभी को मेले में श्रद्धा भाव से पहुंचना चाहिए और पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। गंगा मैया उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। वहीं गंगा को प्रदूषित होने से भी बचाए। एसएसपी डा. विपिन ताड़ा ने कहा कि घाट पर की गई बेरिकेड़िग के सभी प्वाइंटों पर पुलिस तैनात रहे। किसी भी हालत में ट्रैक्टर ट्राली व बुग्गी आदि बेरिकेड़िंग से आगे न जा पाए।

    वहीं, लाइट की समुचित व्यवस्था व घाट पर अलाउंस सेंट सिस्टम लगा होना चाहिए। मेले में श्रद्धालुओं का पहुंचना प्रारंभ हो गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को लगाना प्रारंभ कर दिया है। श्रद्धालुओं के पेयजल के लिये हैंडपंप लगाए जा रहे है। मुख्य मार्ग को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मेले के उद्घाटन से पूर्व ही गंगा घाट पर रौनक बढ़ती दिखाई देने लगी है। वहीं श्रद्धालुओं ने भी अपने तंबू लगाने शुरू कर दिए है। उद्घाटन के अवसर पर एसडीएम संतोष कुमार सिंह‚, अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा,‚ थानाध्यक्ष शशांक द्विवेदी, मेला प्रभारी विष्णु कौशिक, राम प्रकाश शर्मा‚ व पुनीत पांडे आदि रहे।