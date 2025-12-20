'जिहादी मानसिकता का बीजारोपण करने वाले मदरसे व मस्जिद बंद हों', मेरठ में बोले विहिपके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, मेरठ। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कुछ समुदाय के लोग विशेष सुविधाओं व अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिहादी मानसिकता का बीजारोपण करने वाले मदरसों को पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। देश के सभी अवैध मदरसों और मस्जिदों को बंद किया जाए।

शुक्रवार को जंबूद्वीप परिसर में आयोजित विहिप की केंद्रीय प्रन्यासी बैठक के चौथे दिन शुक्रवार को आलोक कुमार ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम मतावलंबियों से धर्म के आधार पर भारत में कभी भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ धर्म के लोगों की जनसंख्या वृद्धि दर देश के अन्य समुदायों से अधिक है।

इस प्रकार वह अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? भारत में अल्पसंख्यकों को सामान्य जन की अपेक्षा अधिक अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए हिंदू समाज के अनेक वर्ग अधिक अधिकारों और सुविधाओं के लालच में स्वयं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने की होड़ में लगे हैं।

ये लोग विशेष अधिकारों का दुरुपयोग कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर अलगाववाद की ओर बढ़ते हुए आतंकवादी एवं देशद्रोही गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण फरीदाबाद का अल-फलाह विश्वविद्यालय है। अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए जांच होनी चाहिए।

जिहादी चुनौतियों से जूझ रहा विश्व आलोक कुमार ने कहा कि इस समय देश ही नहीं संपूर्ण विश्व एक वर्ग की जिहादी मानसिकता से त्रस्त और आतंकवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है। शिक्षित और प्रोफेशनल मुसलमानों का एक वर्ग जिहाद के लिए कट्टर है और भारत समेत दुनिया भर के लिए घातक है। हदीस के इन संदर्भों से समझा जा सकता है कि विगत 1,400 वर्ष पूर्व जिनके पास पांच गांव नहीं थे, आज उनके 56 देश कैसे बन गए?

कई पदाधिकारियों के दायित्व में हुआ परिवर्तन विहिप की बैठक में शुक्रवार को कई पदाधिकारियों के दायित्व में परिवर्तन किया गया। बजरंग दल के राष्ट्रीय सह संयोजक किशन प्रजापति को प्रोन्नत करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। विवेक कुलकर्णी को बजरंग दल का राष्ट्रीय सह संयोजक बनाया गया है। बजरंग दल के वर्तमान राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया को विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ क्षेत्र (उत्तर भारत) का क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया गया है।

इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रांत आता है। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के वर्तमान संगठन मंत्री व वरिष्ठ प्रचारक मुकेश विनायक खांडेकर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश (मेरठ) क्षेत्र का क्षेत्र संगठन मंत्री बनाया गया। इस क्षेत्र में मेरठ, बृज और उत्तराखंड प्रांत आता है। दक्षिण बिहार के प्रांत संगठन मंत्री चितरंजन कुमार को झारखंड का प्रांत संगठन मंत्री बनाया गया।