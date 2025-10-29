LPG Subsidy: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी

जागरण संवाददाता, मेरठ। एलपीजी के घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाइसी) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस तिथि तक ई-केवाइसी न होने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह नियम सभी प्रकार की कंपनियों यानी इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और एचपी गैस पर लागू होगा।

ई-केवाइसी हर वित्तीय वर्ष में कराना होगा। सब्सिडी केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिन्होंने ई-केवाईसी पूरी कर ली है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे दो तरीकों से इसे निश्शुल्क पूरा कर सकते हैं। पहला है कि संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं प्रमाणीकरण करें।