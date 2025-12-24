Language
    किठौर में निर्माणाधीन हाईवे के नाले में दिखा तेंदुआ, 5 घंटे की मशक्कत के बाद भी वन विभाग को नहीं मिला सुराग

    By Subhash Kansal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    झिड़ियों गांव के पास निर्माणाधीन हाईवे एनएच 709-ए के नाले में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, किठौर। झिड़ियों गांव के पास निर्माणाधीन हाईवे एनएच 709-ए के नाले में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणो में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना पर मंगलवार को वनाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पांच घंटे के बाद भी टीम को तेंदुए का सुराग नहीं मिला। देर शाम वन विभाग की टीम ने मौके पर पिंजरा लगाया।

    मंगलवार सुबह कस्बे में झिड़ियों गांव से सटे निर्माणाधीन एनएच 709-ए किठौर बाईपास पर तेंदुए की गुर्राहट सुनाई दी। जिससे आसपास में काम कर रहे लोग घबरा गए और अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस और वन अधिकारियों को सूचना दी। जिस पर वन विभाग की एसडीओ अंशु चावला, रेंजर विनोद सिंह सजवाण वन दारोगा आकाश, अमित भंडारी देवेंद्र गंगवार के साथ मौके पर पहुंचे।

    खेतों में तलाशे तेंदुए के पदचिह्न 

    उन्होंने खेतों में तेंदुए के पदचिह्न तलाशे और हाईवे के नाले में तेंदुआ होने की संभावना जताते हुए खोज अभियान शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सुरक्षात्मक ढंग से खेतों पर आने-जाने की हिदायत दी। साथ ही नाले में एक तरफ जाल लगा दिया। दोपहर दो बजे से चला अभियान शाम छह बजे तक चला पर तेंदुआ नहीं मिला। देर शाम पिंजरे पहुंचा तो उसे लगाया गया।

    वन रेंजर विनोद सिंह साजवाण का कहना है कि वन्यक्षेत्र से सटे इलाके में तेंदुआ दिखना अचंभे की बात नहीं। तेंदुआ हो सकता है लेकिन अभी टीम को नजर नहीं आया है। ग्रामीणों के कहने और संदिग्ध जानवर के पदचिह्न देख नाले में खोज की जा रही है।

    नाले में तेंदुआ होने की संभावना है। वीडियो प्रसारित हो रही है। लोगों की आहट से तेंदुआ उग्र हो सकता है। अधिकारियों के निर्देश पर टीम कार्य कर रही है। अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे है। तेंदुए की खोज व पकड़ने को अभियान जारी है।
    अंशु चावला, एसडीओ, वन विभाग