'25 साल तक विधायक रहने की बात कहते थे...', अतुल प्रधान ने अब किस नेता पर साधा निशाना?
रविवार को लावड़ में महात्मा ज्योतिबा फुले सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक अतुल प्रधान ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर अपने विचार रखे। उन्होंने पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सबसे बड़ी है। उन्होंने जीएसटी और फसलों के दामों में अनिश्चितता पर भी बात की। कार्यक्रम में 107 वर्षीय वृद्धा शकुंतला देवी ने भी भाग लिया और आशीर्वाद दिया।
संवाद सूत्र, लावड़। लावड़ कस्बा में रविवार को प्रधान फूल सिंह मंडप में महात्मा ज्योतिबा फुले सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और लोग व युवा पहुंचे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिसके बाद भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए।
सरधना विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि उन्होंने मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। हम मांगने वाले है, हम जनता से कभी बड़े नहीं हो सकते। नाम लिए बिना उन्होंने पूर्व विधायक संगीत सोम पर निशाना साधा और कहा कि 25 साल तक विधायक रहने की बात कहते थे। हाल ही में उन्होंने एक साक्षात्कार सुना, जिसमें पूर्व विधायक एक लाख से जीतने की बात कह रहे है। उन्हाेंने कहा कि जनता और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई पर भी अपने विचार रखे। कहा कि जीएसटी का कम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उत्पादों पर दाम नहीं घटे, जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सोना भी सवा लाख के पार पहुंच गया है। शादी का सीजन आ रहा है और गरीब व्यक्ति सोना नहीं खरीद पाएगा। कहा कि एक ही दुकान पर शिक्षा का सभी सामान मिलता है, जिसका सीधा असर अभिभावक की जेब पर पड़ रहा है।
फसलों के लेकर कहा कि फसलों का कोई निश्चित दाम तय नहीं है, कभी गेंदे के फूल के दाम 250 रुपये पहुंच जाते है तो कभी कूड़े पर फेंककर आना पड़ता है। यहीं, हाल अन्य सब्जियों का भी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा प्रधान ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के बाद विधायक द्वारा सभी को एक घंटा, एक शाल व एक केलेंडर सम्मान स्वरुप दिया गया।
इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं को सम्मानित किया गया। मदारीपुर निवासी 107 साल की वृद्धा शकुंतला देवी भी कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने विधायक व उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। मंच की अध्यक्षता चांदवीर सैनी और संचालन मनोज सैनी ने किया। इस दौरान नूरपुर विधायक रामवतार सैनी, श्यामलाल, अमरपाल, लाल सिंह, पिंटू, बिट्टू, गंगादास आदि मौजूद रहे।
