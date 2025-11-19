यूपी के राज्यमंत्री का सपा अध्यक्ष पर तंज, कहा-खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली है अखिलेश की हालत
प्रदेश के वन-पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हालत 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी हो गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में सपा का सफाया हो जाएगा और भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई अभियान चला रही है और अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश के वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री केपी मलिक ने कहा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। अपनी गलती छिपाने के लिए वह अनाप-शनाप बोल रहे हैं। यह बात उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर की।
उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में क्या-क्या हुआ, यह जनता जान चुकी है। अब जनता सपा को 2027 में खत्म कर देगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत की आंधी बिहार की तरह चलती रहेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो जीत पर कभी घमंड नहीं करती है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री केपी मलिक ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए अर्बन ग्रीन मिशन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट जैसे अभियानों पर काम कर रही है। आने वाले समय में लोगों को प्रदूषणमुक्त माहौल दिया जाएगा।
हम नोएडा, दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में प्रदूषण विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कूड़ा जलाने के सवाल पर कहा, नगर निगम को ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। वह इस संबंध में डीएम डा. वीके सिंह से भी बात करेंगे। नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर उन्होंने मेडा उपाध्यक्ष से बात करने की बात कही। उनके साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यूपीसीएलडीएफ) के चेयरमैन चौधरी यशवीर सिंह भी थे।
