यूपी के राज्यमंत्री का सपा अध्यक्ष पर तंज, कहा-खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली है अखिलेश की हालत

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश के वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री केपी मलिक ने कहा, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। अपनी गलती छिपाने के लिए वह अनाप-शनाप बोल रहे हैं। यह बात उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में क्या-क्या हुआ, यह जनता जान चुकी है। अब जनता सपा को 2027 में खत्म कर देगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत की आंधी बिहार की तरह चलती रहेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जो जीत पर कभी घमंड नहीं करती है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री केपी मलिक ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए अर्बन ग्रीन मिशन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट जैसे अभियानों पर काम कर रही है। आने वाले समय में लोगों को प्रदूषणमुक्त माहौल दिया जाएगा।