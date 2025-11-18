किठौर में दो घंटे तक क्यों बना रहा दहशत का माहौल? रालोद जिलाध्यक्ष के तीन भाई समेत 14 लोग भेजे गए जेल

जागरण संवाददाता, मेरठ। रालोद जिलाध्यक्ष के चार भाइयों की जेल से रिहाई के बाद किठौर में दो घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। सड़क पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपितों को अराजकता करने से रोका। उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए सामने ही आतिशबाजी की। जुलूस में शामिल आरोपितों के हुड़दंग को देखकर लोगों ने दुकानें बंद कर दी। गढ़ रोड पर भयंकर जाम लग गया था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रालोद जिलाध्यक्ष के तीन भाइयों समेत 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके कब्जे से आठ गाड़ियां बरामद की है, जबकि जुलूस में 30 गाड़ियों का काफिला शामिल था। जिलाध्यक्ष के एक भाई मा. मारूफ की तबीयत बिगड़ने पर उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अन्य आरोपितों की धरपकड़ को दबिश डाली जा रही है। पांच युवकों को हिरासत में भी ले लिया गया।



किठौर के रहने वाले सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ ने वर्ष 2000 में नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था। इसमें मतलूब हार गए थे। शम्स ने जीत हासिल की थी। अगले दिन सुबह शाहिद मंजूर, शम्स परवेज अपने घर बैठे थे, तभी वहां मतलूब के भाई व समर्थक पहंच गए और फायरिंग की।

शाहिद मंजूर की तरफ से मतलूब गौड़ के भाई मा. मारूफ गौड़, महफूज उर्फ फौजी, नदीम गौड़ और कलवा गौड़ पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चारों भाइयों को जेल भेज दिया था। 21 मार्च 2025 को चारों को छह-छह साल की सजा हो गई थी। हाईकोर्ट से सभी को जमानत मिल गई।

सोमवार शाम चारों जेल से जमानत पर छूट गए। जेल से चारों भाइयों को कार से किठौर लाया गया। बाहरी छोर पर ही उनके समर्थक 30 से ज्यादा गाड़ियां लेकर खड़े थे। वहां से चारों को काफिले के साथ किठौर में घर पर ले जाया जा रहा था। समर्थक कारों की छतों और खिड़की से निकलकर स्टंट कर रहे थे। साथ ही आतिशबाजी और फायरिंग की जा रही थी। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। पुलिस ने दावा किया है कि जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया था।

आरोपितों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौच की। साथ ही अतिशबाजी छुड़ाकर स्टंट किया। आरोपितों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और कस्बे में भय पैदा करने तथा सेवन क्रिमिनल एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सभी 14 आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनके अन्य साथियों की तलाश में दबिश डाली जा रही है।



गिरफ्तार किए आरोपित



आफताब उर्फ कलवा, नदीम पुत्र महफूज, फारुख निवासीगण बडवालियान कस्बा किठौर। परवेज, सैफ, मोहम्मद जैद, मोहम्मद नासिर, सईद, खिजर चौधरी, शेर निवासीगण कस्बा किठौर, आसिफ निवासी वैट सिम्भावली हापुड़, आकिब, राशिद निवासीगण वीरमपुर थाना सिम्भावली हापुड़, आले नबी निवासी जिसौरा मुंडाली मेरठ।