    गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिम यूपी के इस मार्ग को भी किया जाएगा कनेक्ट, 30307 वर्ग मीटर जमीन का होगा अधिग्रहण

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:45 PM (IST)

    गंगा एक्सप्रेसवे को किठौर-हापुड़ मार्ग से इंटरचेंज द्वारा जोड़ा जाएगा, जो अटौला और शाफियाबाद लौटी गांव की सीमा पर बनेगा। यूपीडा ने इसके लिए अतिरिक्त भूमि खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिस पर लगभग 10.18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ग्रामीणों की मांग पर यूपीडा ने इंटरचेंज निर्माण की अनुमति दी है। एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगा एक्सप्रेसवे से किठौर-हापुड़ मार्ग को इंटरजेंच के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह इंटरचेंज गांव अटौला और शाफियाबाद लौटी की संयुक्त सीमा में बनेगा. इसके निर्माण की अनुमति के बाद यूपीडा ने इसके लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूर करके जल्द जमीन की खरीद का पूरा करने का आदेश दिया है। इंटरचेंज के लिए जिला प्रशासन को 3.0307 हेक्टेयर (30307 वर्ग मीटर) भूमि की खरीद करनी होगी। इस जमीन की खरीद के लिए 10.18 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा।

    गंगा एक्सप्रेसवे को हापुड़-किठौर मार्ग गांव अटौला और शाफियाबाद की संयुक्त सीमा पर क्रास करता है। वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे में अंडरपास बनाकर इस मार्ग को गुजारा गया है। ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की मांग कर रहे थे। यूपीडा ने इस इंटरजेंच निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है।

    इसके साथ ही जिला प्रशासन और मंडलायुक्त द्वारा संस्तुत किया गया इसके लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक कुमार का यह आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त हो गया है। इसके लिए शाफियाबाद लौटी और अटौला गांव की चिह्नित अतिरिक्त भूमि की खरीद की जाएगी।

    गंगा एक्सप्रेसवे को दिया जा रहा फाइनल टच
    मेरठ : गंगा एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से (मेरठ से बदायूं तक कुल 130 किमी) का कार्य नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यह दावा यूपीडा के अधिकारी कर रहे हैं। इसके लिए एक्सप्रेसवे के कार्यों को फाइनल टच दिया जा रहा है। टोल प्लाजा का कंट्रोल रूम बनकर तैयार है।

    टोल बूथों पर भी मशीनें लगाने का काम किया जा रहा है। इस हिस्से में कुल 161 पुल, अंडरपास, इंटरचेंज और अन्य स्ट्रक्चर हैं। दावा है कि केवल सिंभावली में रेलवे ओवर ब्रिज की एप्रोच रोड का कार्य किया जा रहा है। अन्य सभी बनकर तैयार हैं। यह कार्य भी अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लेने का दावा है।

    इंटरजेंच के लिए अतिरिक्त भूमि खरीद के प्रस्ताव को यूपीडा ने अनुमति दे दी है। जल्द किसानों से सहमति से सीधे इस जमीन की खरीद की जाएगी। -डा. वी के सिंह, जिलाधिकारी