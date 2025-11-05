Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kartik Purnima 2025 : गंगा तट पर गूंजा जय मां गंगे का जयघोष...  मोक्षदायिनी में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा 2025 पर गंगा तट 'जय मां गंगे' के नारों से गुंजायमान रहा। मोक्षदायिनी गंगा में लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दूर-दूर से आए भक्तों ने गंगा स्नान कर पुण्य कमाया। वातावरण भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण था।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोक्षदायिनी में मखदूमपुर घाट पर बुधवार सुबह स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। जागरण

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। पाप, संताप व कष्ट हरने वाली पतित पावनी गंगा के तटों पर बुधवार फैली चांदी सी रेती पर पूर्णिमा के पवित्र जल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। घाट पर अर्द्धरात्रि से शुरू हुआ हर हर गंगे का उदघोष मेला समापन तक जारी रहा। ब्रह्म मुहुर्त में स्नान कर पुण्य का भागीदार बनने को हर श्रद्धालु बेताब रहा। वहीं, तंबुओं में पकाई गई खिचड़ी के प्रसाद की सौंधी महक गांव की संस्कृति दर्शाता दिखाई दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार अर्द्धरात्रि से मुख्य स्नान शुरू हो गया था। मोक्षदायिनी में मखदूमपुर घाट पर बुधवार सुबह स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा घाट हर-हर गंगे, जय मां गंगे के उदघोष से गुंजायमान हो उठा। प्रशासन की मानें तो तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पर्व की डुबकी लगाएंगे। मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर उमड़ रहे श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित किया।   

    कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कर परबी लूटने के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहा। पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी स्थित पर नजर रखे हुए थे।