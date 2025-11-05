Kartik Purnima 2025 : गंगा तट पर गूंजा जय मां गंगे का जयघोष...  मोक्षदायिनी में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। पाप, संताप व कष्ट हरने वाली पतित पावनी गंगा के तटों पर बुधवार फैली चांदी सी रेती पर पूर्णिमा के पवित्र जल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। घाट पर अर्द्धरात्रि से शुरू हुआ हर हर गंगे का उदघोष मेला समापन तक जारी रहा। ब्रह्म मुहुर्त में स्नान कर पुण्य का भागीदार बनने को हर श्रद्धालु बेताब रहा। वहीं, तंबुओं में पकाई गई खिचड़ी के प्रसाद की सौंधी महक गांव की संस्कृति दर्शाता दिखाई दिया।

पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार अर्द्धरात्रि से मुख्य स्नान शुरू हो गया था। मोक्षदायिनी में मखदूमपुर घाट पर बुधवार सुबह स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। आस्था की डुबकी लगाकर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित किया। गंगा घाट हर-हर गंगे, जय मां गंगे के उदघोष से गुंजायमान हो उठा। प्रशासन की मानें तो तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पर्व की डुबकी लगाएंगे। मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर उमड़ रहे श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित किया।