    Kartik Ganga Mela: शुक्रतीर्थ में 900 पुलिसकर्मी करेंगे मेले की सुरक्षा, अधिकारियों ने किया ब्रीफ

    By Rohitash Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    शुक्रतीर्थ में कार्तिक गंगा मेले की सुरक्षा के लिए 900 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मेले के शांतिपूर्ण संचालन के लिए उठाया गया है।

    संवाद सूत्र, मोरना। कार्तिक गंगा स्नान मेला व मोक्ष कुम्भ तथा दो नंबर को गंगा तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस सुरक्षा को इस बार बेहद कड़ा किया जा रहा है। शुक्रवार को अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मजबूती के साथ तैनात रहने के दिशा निर्देश दिये गये हैं।

    शुकतीर्थ गंगा घाट पर एसपी देहात आदित्य बंसल ने पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुए कहा की ड्यूटी मे कोई भी कोताही बर्दाश्‍त नहीं की जायेगी। पार्किंग से आगे किसी भी वाहन प्रवेश बिल्‍कुल बंद रहेगा।

    भैंसा बोगी ट्रैक्टर ट्रॉली मेला स्थल व गुरु समनदास आश्रम के सामने ठहरेगे, वहीं सुरक्षा मे इस बार 900 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे, जिसमे दो एडिशनल एसपी, एक एसपी समेत छह सीओ, 34 इंस्पेक्टर, 160 सब इंस्पेक्टर, 650 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल 150 महिला पुलिसकर्मी, 120 होमगार्ड, चार घुड़सवार एक फ्लड पीएसी समेत अग्निशमन की तीन गाड़ियां सुरक्षा में तैनात रहेगी।

    कार्तिक गंगा स्नान मेले की निगरानी सीसीटीवी कैमरा के द्वारा की जाएगी मेले में हुड़दंग मचाने वालों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।