Col. Ck Nayudu Trophy : कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को 75 रन से हराया... मिले 12 अंक

जागरण संवाददाता, मेरठ। भामाशाह पार्क के मेरठ कालेज के क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित कर्नल सीके नायडू ट्राफी मैच में कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश को 75 रनों से हरा दिया है। इस मैच में कर्नाटक टीम को कुल 12 अंक मिले हैं। छह अंक मैच में जीत के लिए और बाकी के छह अंक में पहली पारी में चार अंक बल्लेबाजी और दो अंक गेंदबाजी के मिले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं उत्तर प्रदेश को इस मैच में पांच अंक मिले हैं। इन्हें भी पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए तीन अंक और गेंदबाजी के लिए दो अंक मिले हैं। इस ट्राफी में दोनों टीमों के दो दो मैच हो चुके हैं। दो मैच के बाद कर्नाटक के कुल 23 अंक हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कुल 16 अंक हुए हैं।

पहले दिन से ही स्पिन गेंदबाजी को समर्थन करने वाली पिच पर पहली पारी में उत्तर प्रदेश के स्पिन गेंदबाजों ने जहां कर्नाटक को 235 रन पर समेटा था, वहीं कर्नाटक के स्पिन गेंदबाजों ने भी पहली पारी में उप्र टीम को 215 रन पर ही रोक दिया। दूसरी पारी में 20 रन की बढ़त के साथ बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक टीम ने 248 रन बनाए।

उत्तर प्रदेश के सामने दूसरी पारी में 269 रनों का लक्ष्य था। यूपी के पास तीसरे दिन टी ब्रेक के पहले आधा घंटा और अंतिम सत्र के डेढ़ घंटे के साथ ही चौथा दिन पूरा था, लेकिन उप्र टीम ठीक से खेल नहीं सकी। तीसरे दिन ही उत्तर प्रदेश ने तीन विकेट गंवा दिए थे और चौथे दिन उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज टिक नहीं सके।

कप्तान समीर रिजवी सहित सभी बल्लेबाज एक-एक कर आउट होते गए। केवल आदर्श सिंह ही 62 रन बना सके। कर्नाटक टीम ने बेहद जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए हर एक गेंद और हर एक रन पर पूरा जोर लगाया जिसका परिणाम उनके मैच में दिखा भी। कर्नाटक ने पहली पारी में भी बेहतरीन कैच लेते हुए बाउंड्री पर करीब 40 रन रोके थे। वहीं दूसरी पारी में भी दो अच्छे कैच लेते हुए बाउंड्री पर 30 से 40 रन रोका, जबकि उत्तर प्रदेश की फील्डिंग में यह चुस्ती और फुर्ती नजर नहीं आई।