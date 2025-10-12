Language
    कालू के 22 और गोलू के 18 बदमाश बरपा रहे थे कहर...अब 'रजिस्टर्ड' हो गए, लगेगा गैंग्स्टर और भी बहुत कुछ

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    Meerut news : मेरठ पुलिस ने रोहन उर्फ कालू और शिवम उर्फ गोलू के गिरोह को रजिस्टर्ड किया है, जिनमें 40 बदमाश शामिल हैं। इन गिरोहों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि संपत्ति जब्त हो सके। गिरोहों के सदस्य जेल में बंद हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गोलू गिरोह पर हत्या का आरोप है, और दोनों गिरोहों के बीच गैंगवार चल रही है।

    जेल में बंद बदमाश रोहन उर्फ कालू और हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू का गिरोह रजिस्टर्ड हो गया।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जेल में बंद बदमाश रोहन उर्फ कालू और हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू का गिरोह रजिस्टर्ड हो गया है। दोनों गिरोह में 40 बदमाश रखे गए हैं। कालू गिरोह में 22 और गोलू गिरोह में 18 बदमाश रजिस्टर्ड हुए हैं। दोनों गैंग पर जल्द गैंग्स्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि 14ए के तहत उनकी संपत्ति जब्त की जा सके। दोनों गिरोह के ज्यादातर सदस्य जेल में बंद हैं। फरार आरोपितों की पुलिस तलाश कर रही है।

    गोलू गिरोह के सदस्य ने ही किठौर में बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना की हत्या की थी। परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी बदमाश रोहन उर्फ कालू और फलावदा के सकौती निवासी हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू में गैंगवार चल रही है। रोहन पहले से जेल में है जबकि शिवम उर्फ गोलू उत्तराखंड में पुराने मुकदमे में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया। सात मई को गोलू के साथी रजनीश निवासी जंधेड़ी, अंकित निवासी ढिकोली, विनीत भड़ोली किठौर के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी ने मवाना में शराब सेल्समैन से लूटपाट की थी। 19 अगस्त को रोहन उर्फ कालू गिरोह के गुर्गे अपने परिवार के साथ देदूपुरा गांव से रहावती गांव में एक कार्यक्रम में गए थे।

    कालू के गुर्गों को गोलू ने साथियों के साथ घेर लिया। रहावती के जंगल में दोनों गिरोह के बदमाशों में करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। शिवम के साथी बाइक छोड़कर भाग गए। रोहन के गिरोह ने उनकी दो बाइकों में आग लगा दी थी। पुलिस ने शिवम गोलू पुत्र सूबे सिंह निवासी सकौती और उसके साथी रजनीश उर्फ छोटू पुत्र अजीत सिंह, ऋषभ पुत्र सुभाष, विनीत पुत्र जगपाल निवासीगण जझेडी तथा अमन निवासी पाल्ली थाना हस्तिनापुर तथा कालू गिरोह के विकल धामा निवासी रामनगर थाना परीक्षितगढ़, पोलार्ड उर्फ अभिषेक पुत्र राजकुमार, मिथुन निवासीगण अटोरा थाना मवाना और दीपांशु निवासी किला पुट्ठी थाना परीक्षितगढ़ तथा उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। नामजद सभी आरोपितों को पुलिस जेल भेज चुकी है। पुलिस ने गोलू और कालू गिरोह को रजिस्टर्ड किया है। गोलू गिरोह में 18 जबकि कालू गिरोह में बदमाशों की संख्या 22 रखी है। सभी 40 बदमाश जेल में बंद हैं। उक्त गिरोह के कुछ बदमाश अभी भी बाहर हैं। उनकी धरपकड़ को भी टीमें लगाई हैं। दोनों गिरोह पर गैंग्स्टर लगाकर अवैध तरीके से कमाई उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, ताकि बदमाश दोबारा अपराध न करें।

    कांवड़ मार्ग पर छात्र के अपहरण का प्रयास
    संवाद सूत्र, जागरण. रोहटा (मेरठ): चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर शुक्रवार दोपहर कालेज से घर लौट रहे कक्षा आठ के छात्र को तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। छात्र के शोर मचाने व इसी बीच उसके पिता के आने पर बदमाश फरार हो गए। छात्र मारपीट में घायल हो गया। छात्र के पिता ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ रोहटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। ग्राम जटपुरा निवासी मोहित ने बताया कि उसका बेटा दिपांशु भलसोना व जटपुरा गांव की सीमा पर स्थित पहलसन इंटरनेशनल कालेज में कक्षा आठ में पढ़ता है। दिपांशु शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद 1.30 बजे घर लौट रहा था। कांवड़ पटरी मार्ग पर भलसोना पुल के पास वह पानी पीने के लिए रुका तो दो बाइक पर तीन युवक आए। उसे तमंचे से आतंकित कर बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। दिपांशु ने शोर मचाया तो बाइक सवारों ने तमंचे की बट व डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान कंकरखेड़ा जा रहे दिपांशु के पिता मोहित भी वहां पहुंच गए। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। स्वजन दिपांशु को लेकर थाना रोहटा पहुंचे।

    बताया कि हमलावर व अपहरण का प्रयास करने वाले बाइक सवार ग्राम भलसोना के हैं। उन्होंने थाने पर जानलेवा हमला व अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। रोहटा थाना पुलिस चार घंटे बाद भी वह नहीं बता पाई कि यह अपहरण का प्रयास है या रंजिशन मारपीट का मामला। उधर, मोहित ने कहा कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है। थानाध्यक्ष रोहटा अनुराग सिंह का कहना है कि छात्र के स्वजन ने तहरीर दी है। जांच कराई जा रही है। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है।