    नाक रगड़वाने के मामले में दर्ज मामला वापस नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने दी चेतावनी

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने काजीपुर पंचायत मामले में छह युवकों के खिलाफ दर्ज मामले पर नाराजगी जताई है। एसएसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और मामला रद्द करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्दोषों को जेल भेजने पर आंदोलन होगा। 26 अक्टूबर को काजीपुर में पंचायत बुलाई गई थी, जिसके बाद भी कई लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसे सेना ने गलत बताया और तत्काल वापस लेने की मांग की।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। काजीपुर पंचायत का इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने व लोगों से पंचायत में आने की अपील पर दर्ज छह युवकों के खिलाफ दर्ज मामले पर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने नाराजगी जताई है। बुधवार को एसएसपी से मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया। तत्काल इस मामले को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी यदि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया तो आंदोलन किया जाएगा।

    राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय संयोजक गौरव गुर्जर व प्रदेश प्रमुख मोनू पंवार के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग एसएसपी आफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को ग्राम काजीपुर में तीन जेल भेजे गए छात्रों को न्याय दिलाने को सर्वसमाज की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत पूरी तरह शांति से हुई।

    इसकी जानकारी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद भी छह लोगों को नामजद व 40-50 अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने दर्ज रिपोर्ट को पूरी तरह गलत व फर्जी बताया। कहा, इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाए।

    राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तत्काल झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी यदि रिपोर्ट निरस्त नहीं हुई तो वह आंदोलन करेंगे। इस दौरान मुख्य रूप से अशोक कुमार, महिला मोर्चा प्रभारी अंजू अधाना सहित काफी संख्या में गुर्जर समाज के लोग व पदाधिकारी मौजूद रहे।