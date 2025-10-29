नाक रगड़वाने के मामले में दर्ज मामला वापस नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, मेरठ। काजीपुर पंचायत का इंटरनेट मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने व लोगों से पंचायत में आने की अपील पर दर्ज छह युवकों के खिलाफ दर्ज मामले पर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना ने नाराजगी जताई है। बुधवार को एसएसपी से मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया। तत्काल इस मामले को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी यदि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया तो आंदोलन किया जाएगा।

राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय संयोजक गौरव गुर्जर व प्रदेश प्रमुख मोनू पंवार के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोग एसएसपी आफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को ग्राम काजीपुर में तीन जेल भेजे गए छात्रों को न्याय दिलाने को सर्वसमाज की पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत पूरी तरह शांति से हुई।

इसकी जानकारी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद भी छह लोगों को नामजद व 40-50 अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने दर्ज रिपोर्ट को पूरी तरह गलत व फर्जी बताया। कहा, इसे तुरंत निरस्त कर दिया जाए।