जुनैद का हत्यारोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल से पुलिस पर की फायरिंग तो जवाब में खानी पड़ी गोली

जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड पर 16 जून को कपड़ा व्यापारी जुनैद की हत्या में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी सुहैल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हापुड़ रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उससे तमंचा, कारतूस व स्कूटी बरामद की है।

सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि 16 जून को जुनैद युग हास्पिटल के पास शराब पी रहा था। उसकी कुछ दिन बाद ही शादी होनी थी। इसी दौरान वहां सलमान व सुहैल पहुंचे। उन्होंने जुनैद से शराब मांगी। उसके मना किया तो इमरान व सुहैल नाराज हो गए।

उन्होंने जुनैद को सीने में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में सलमान समेत चार लोगों को जेल भेज दिया था। सुहैल फरार था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सीओ ने बताया कि गुरुवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस को सुहैल स्कूटी से आता दिखाई दिया। पुलिस ने रूकने का इशारा किया तो उसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका उपचार चल रहा है।