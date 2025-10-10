Language
    जुनैद का हत्यारोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल से पुलिस पर की फायरिंग तो जवाब में खानी पड़ी गोली

    By Lokesh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:29 AM (IST)

    जुनैद हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फिल्मी अंदाज में पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसे अदालत में पेश किया जाएगा। मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड पर 16 जून को कपड़ा व्यापारी जुनैद की हत्या में फरार चल रहे 25 हजार के इनामी सुहैल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हापुड़ रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उससे तमंचा, कारतूस व स्कूटी बरामद की है।

    सीओ सिविल लाइंस अभिषेक तिवारी ने बताया कि 16 जून को जुनैद युग हास्पिटल के पास शराब पी रहा था। उसकी कुछ दिन बाद ही शादी होनी थी। इसी दौरान वहां सलमान व सुहैल पहुंचे। उन्होंने जुनैद से शराब मांगी। उसके मना किया तो इमरान व सुहैल नाराज हो गए।

    उन्होंने जुनैद को सीने में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में सलमान समेत चार लोगों को जेल भेज दिया था।

    सुहैल फरार था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सीओ ने बताया कि गुरुवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस को सुहैल स्कूटी से आता दिखाई दिया। पुलिस ने रूकने का इशारा किया तो उसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसका उपचार चल रहा है।


    सोने के जेवरात नकदी चोरी


    लिसाडी गेट के आलूमील वाली गली निवासी शाहिद गुरुवार देर रात अपने घर के भूतल पर स्वजन संग बैठा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते प्रथम तल पर पहुंचा। कमरे में रखी सेफ व अलमारी का ताला तोड़कर चोर 27 ग्राम सोने के जेवर, 17 हजार रुपये की नकदी व अन्य कीमती सामान चुराकर ले गया। आवाज होने पर जब स्वजन ऊपर गए तो आरोपित फरार हो गया। शाहिद ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। थाना लिसाडी गेट पर शाहिद ने तहरीर दी है।