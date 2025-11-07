यूपी में ये क्या कर रहे हैं CBSE स्कूल, जेईई मेन 2026 के आवेदन से चूक सकते हैं बच्चे

जागरण संवादाता, मेरठ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन 2026 के आवेदन प्रक्रिया में छात्रों को परेशानी हो रही है। इस वर्ष से एनटीए ने जेईई आवेदन के लिए कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी स्कूलाों की ओर से विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर मुहैया नहीं कराया जा रहा है।

विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से मिली शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक बार फिर सभी संबद्ध स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र को कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराएं, ताकि वे बिना किसी बाधा के जेईई मेन के लिए आवेदन कर सकें।

सीबीएसई की ओर से संयुक्त सचिव कोआर्डिनेशन मनीष अग्रवाल ने एक बार फिर पत्र जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड के 30 अक्टूबर को दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद कई अभिभावकों और विद्यार्थियों की शिकायतें मिली हैं कि स्कूल कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि जेईई आवेदन के लिए आवश्यक है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने आवेदन पत्र में कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य कर दिया है। इसीलिए स्कूलों को बिना विलंब सभी छात्रों को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने स्कूल प्रमुखों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने को कहा है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुविधा सर्वोपरि है और सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी छात्र केवल रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने के कारण इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से वंचित न रह जाए।

27 नवंबर तक चलेंगे आवेदन

जेईई मेन 2026 के पहले सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। यह प्रक्रिया 27 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा शहर की जानकारी जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हाेगी। जेईई मेन 2026 दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र 21 से 30 जनवरी तक और दूसरा सत्र एक से 10 अप्रैल तक होगा। परीक्षा के परिणाम 12 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।