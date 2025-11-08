Language
    जेईई मेन के लिए चाहिए 11वीं का रजिस्ट्रेशन... आवेदन के लिए छात्रों के सामने आ रही यह समस्या

    By Amit Tiwari Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2026 के लिए 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवादाता, मेरठ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन 2026 के आवेदन प्रक्रिया में छात्रों को परेशानी हो रही है। इस वर्ष से एनटीए ने जेईई आवेदन के लिए कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर मुहैया नहीं कराया जा रहा है।

    विद्यार्थियों और अभिभावकों की ओर से मिली शिकायतों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इस संबंध में एक बार फिर सभी संबद्ध स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अनिवार्य रूप से प्रत्येक छात्र को कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराएं, ताकि वे बिना किसी बाधा के जेईई मेन के लिए आवेदन कर सकें। सीबीएसई की ओर से संयुक्त सचिव कोआर्डिनेशन मनीष अग्रवाल ने पत्र जारी करते हुए कहा, बोर्ड के 30 अक्टूबर को दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद काफी अभिभावकों और विद्यार्थियों की शिकायतें मिली हैं कि स्कूल कक्षा 11वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि जेईई आवेदन के लिए आवश्यक है।

    बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आवेदन पत्र में कक्षा 11 का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य कर दिया है, इसीलिए स्कूलों को बिना विलंब सभी छात्रों को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने स्कूल प्रमुखों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने को कहा है, ताकि विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    27 नवंबर तक चलेंगे आवेदन : जेईई मेन 2026 के पहले सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू की जा चुकी है। यह प्रक्रिया 27 नवंबर तक चलेगी। परीक्षा की तिथि और शहर की जानकारी जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होगी। जेईई मेन 2026 दो सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र 21 से 30 जनवरी और दूसरा एक से 10 अप्रैल तक होगा। परीक्षा के परिणाम 12 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।

    इसलिए आयोजित होती है जेईई
    जेईई मेन में दो पेपर होंगे। पहला पेपर बीई व बीटेक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए है जो एनआइटी, आइआइआइटी, अन्य केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान (सीएफटीआइ) और राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। दूसरा पेपर बीआर्क और बीप्लानिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाएगा। जेईई (मेन) परीक्षा जेईई (एडवांस्ड) के लिए पात्रता परीक्षा भी है, जिसके माध्यम से देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) में प्रवेश होते हैं।