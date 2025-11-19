Language
    हर्ष फायरिंग कर बुरे फंसे जैवलिन थ्रोअर अन्नू व किक बॉक्सर साहिल... मुकदमा दर्ज

    By SUSHIL KUMAREdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:50 PM (IST)

    जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और किक बॉक्सिंग खिलाड़ी साहिल अपनी शादी में हर्ष फायरिंग करने के कारण मुश्किल में हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    हर्ष फायरिंग करते जैवलिन थ्रोवर अन्नू व किक बाक्सर साहिल। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता मेरठ। इंटरनेशनल जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी और किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज के खिलाफ पुलिस ने हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी समारोह में दोनों ने ही मस्कट बंदूक से हर्ष फायरिंग की थी। साथ ही साहिल ने अन्नू रानी के ऊपर नोटों की गाड़ी भी उड़ाई थी।

    सरधना एरिया के एक मंडप में अन्नू-साहिल ने राइफल से दो हवाई फायर भी किए। फिर दोनों ने एक-दूसरे के गले में वरमाला डाली। वरमाला के तुरंत बाद साहिल ने 10-10 के नोटों की दो गड्डियां अन्नू के ऊपर से उछाल दी। जयमाला के बाद दोनों ने सात फेरे लिए और विवाह की रस्में पूरी कीं।

    हर्ष फायरिंग को लेकर इंटरनेट मीडिया पर दोनों की वीडियो प्रसारित हो गई। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि दोनों के खिलाफ हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इंटरनेट पर प्रसारित वीडियो भी कब्जे में ले लिए गए हैं।

    सजा की गंभीरता : अवैध रूप से मस्कट बंदूक का उपयोग करने पर आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है। यदि इसका उपयोग किसी अपराध को करने में किया जाता है, तो सजा और भी कठोर हो सकती है।

    यह होती है मस्कट बंदूक : एक मस्कट एक थूथन-लोड लंबी बंदूक है, जो 16 वीं शताब्दी की शुरुआत में एक चिकनी बोर हथियार के रूप में दिखाई दी थी, पहले आर्किबस के एक भारी संस्करण के रूप में, प्लेट कवच को भेदने में सक्षम थी।