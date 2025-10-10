यूपी के इस जिले में ITI में 1700+ सीटें हैं खाली, एडमिशन भी हो गए शुरू
मेरठ जिले के 39 आईटीआई संस्थानों में सत्र 2025-26 और 2025-27 के लिए 1700 से अधिक खाली सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय आईटीआई साकेत समेत छह राजकीय संस्थानों में लगभग 200 सीटें खाली हैं। इच्छुक छात्र 17 अक्टूबर तक वाक-इन सिद्धांत के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं। पंजीकरण scvtup.in पर किया जा सकता है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले के छह राजकीय एवं 33 निजी आइटीआइ संस्थानों में सत्र 2025-26 एवं 25-27 के लिए 17 सौ से अधिक खाली सीटों पर फिर से प्रवेश की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। चतुर्थ चरण के बाद खाली रह गयी सीटों पर वाकइन सिद्धांत के अनुसार सभी संस्थानों में यह प्रवेश 17 अक्टूबर की शाम पांच बजे तक किया जाएंगे। छात्र-छात्राएं अपने मनपसंद कोर्स व संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।
राजकीय आइटीआइ साकेत के नोडल प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि जिले के साकेत समेत छह राजकीय आइटीआइ में करीब दो सौ सीटें खाली हैं। जबकि 33 निजी संस्थानों में 15 सौ से अधिक सीटें अभी खाली चल रही हैं। छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराकर मनपसंद कोर्स व संस्थान में सुबह 10 से शाम पांच बजे तक 17 अक्टूबर अंतिम तक प्रवेश ले सकते हैं।
बच्चा पार्क स्थित राजकीय आइटीआइ की प्रधानाचार्य श्रद्धा सिंह ने बताया कि संस्थान में खाली रह गई सीटों में टर्नर दो, वायरमैन तीन, मैकेनिक (मोटर व्हीकल)-छह, ड्राफ्टसमैन (सिविल)-उक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन-23, इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ थिंग्स टेक्नीश्यियन-10 सीट शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इन खाली सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण की कार्यवाही वेबसाईट https://scvtup.in पर पूरा कर संस्थान में खाली सीटों के सापेक्ष अभिलेख जैसे पंजीकरण फार्म, हाईस्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति/निवास प्रमाण पत्र मूल व छायाप्रति लेकर संस्थान में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए ई-मेल giti012@vppup.in व मो.नं.-9536926928 पर काल भी की जा सकती है।
