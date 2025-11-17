सुहावना रहा है भुवनेश्वर का सफर, आइपीएल-2026 के लिए आरसीबी ने किए रिटेन

जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूधाबी में 16 दिसंबर को होने वाले आइपीएल के लिए मेरठ के भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी और समीर रिजवी को दिल्ली कैपिटल ने रिटेन किया है। आइपीएल 2025 सीजन के लिए पावरप्ले और डेथ ओवर के महारथी माने जाने वाले भुवनेश्वर को खरीदने में मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जाइंटस ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। दो करोड़ के बेस प्राइस से बोली शुरू हुई तो पहली बोली मुंबई ने लगाई। मुंबई ने बोली बढ़ाकर 10.50 करोड़ लगाई थी। बेंगलुरु ने अंत में 10.75 करोड़ की बोली लगाकर भुवनेश्वर को अपने पाले में ले लिया था। अभी उन्हें रिटेन किया गया है।

भुवनेश्वर का आइपीएल में सफर : 2009-10 में रायल चैलेंजर बेंगलुरु से सफर शुरू करने वाले मेरठ के भुवनेश्वर ने अपने आइपीएल इतिहास में 176 मैच में 7.56 की इकोनामी से 181 विकेट लिए है। 2011 में पुणे वारियर ने अपनी टीम में शामिल किया था। 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवनेश्वर को 4.2 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। 10 साल हैदराबाद के साथ रहने के बाद पिछले साल बेंगलुरु ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया।