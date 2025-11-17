Language
    सुहावना रहा है भुवनेश्वर का सफर, आइपीएल-2026 के लिए आरसीबी ने किए रिटेन

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    मेरठ के समीर रिजवी को दिल्ली कैपिटल्स ने और भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी ने आईपीएल के लिए रिटेन किया है। भुवनेश्वर का आईपीएल करियर शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 176 मैचों में 181 विकेट लिए हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स ने भी उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन बेंगलुरु ने अंत में उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया।

    भुवनेश्वर कुमार। ( फाइल फोटो)


    जागरण संवाददाता, मेरठ। आबूधाबी में 16 दिसंबर को होने वाले आइपीएल के लिए मेरठ के भुवनेश्वर कुमार को आरसीबी और समीर रिजवी को दिल्ली कैपिटल ने रिटेन किया है। आइपीएल 2025 सीजन के लिए पावरप्ले और डेथ ओवर के महारथी माने जाने वाले भुवनेश्वर को खरीदने में मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जाइंटस ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। दो करोड़ के बेस प्राइस से बोली शुरू हुई तो पहली बोली मुंबई ने लगाई। मुंबई ने बोली बढ़ाकर 10.50 करोड़ लगाई थी। बेंगलुरु ने अंत में 10.75 करोड़ की बोली लगाकर भुवनेश्वर को अपने पाले में ले लिया था। अभी उन्हें रिटेन किया गया है।

    भुवनेश्वर का आइपीएल में सफर : 2009-10 में रायल चैलेंजर बेंगलुरु से सफर शुरू करने वाले मेरठ के भुवनेश्वर ने अपने आइपीएल इतिहास में 176 मैच में 7.56 की इकोनामी से 181 विकेट लिए है। 2011 में पुणे वारियर ने अपनी टीम में शामिल किया था। 2014 में सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवनेश्वर को 4.2 करोड़ रुपये में अपने साथ शामिल किया। 10 साल हैदराबाद के साथ रहने के बाद पिछले साल बेंगलुरु ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया।

    2017 में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 14 मैच में 7.05 की इकोनामी से 26 विकेट लिए थे। 2024 का सत्र उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। 16 मैचों में 9.35 की इकोनामी से 11 विकेट लिए। भुवनेश्वर 2014 से लगातार सनराइजर हैदराबाद की ओर से खेल रहे थे। एक बार फिर से वह आरसीबी के लिए अपनी बालिंग का जलवा दिखाएंगे।