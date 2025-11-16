अंतरराज्यीय साइबर ठग अलाउद्दीन के गिरोह में पिता व साथी भी...कसा जा रहा शिकंजा

जागरण संवाददाता, मेरठ। अंतरराज्यीय साइबर ठग अलाउद्दीन मलिक पर बड़ा शिकंजा कसने जा रहा है। लिसाड़ी गेट पुलिस ने अलाउद्दीन का गिरोह बना लिया है, जल्द ही उसे पंजीकृत कराया जाएगा। अलाउद्दीन के गिरोह में उसके पिता और साथियों को रखा है। बताया जाता है कि अलाउद्दीन को महाराष्ट्र और बंगाल पुलिस भी बी वारंट पर ले जाएगी। उसके खिलाफ उक्त राज्यों में भी साइबर ठगी के मुकदमे मिले हैं।

लिसाड़ी गेट, लालकुर्ती और साइबर थाने में दर्ज मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। भाजपा से जुड़े अय्यूब मलिक निवासी रेजीडेंसी बिजली बंबा बाईपास का बेटा अलाउद्दीन मलिक दुबई में बैठकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली राज्य के कई शहरों में लोगों से करोड़ों की साइबर ठगी कर चुका है।

जून में पुलिस ने अलाउद्दीन के साथी वकार निवासी अहमद नगर लक्खीपुरा, शाहरुख निवासी सुहेल गार्डन मिलन पैलेस, मोनू निवासी अहमद नगर और समीर निवासी अहमद नगर को जेल भेजा था। उनसे 36 एटीएम कार्ड, 27 बैंक पासबुक, 16 सिम कार्ड, तीन चेक बुक, 10 मोबाइल बरामद हुए थे।