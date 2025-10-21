इंस्टाग्राम से फोटो लेकर एडिट कर स्टेटस पर लगाता था युवक, आते-जाते करता था पीछा; युवती ने पुलिस को बता दी एक-एक बात

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। युवती ने अपने ही गांव के एक युवक के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपित काफी दिनों से युवती संग छेड़छाड़ करने के साथ ही उसका आते जाते हुए पीछा करता था। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

कंरकखेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी युवती ने दर्ज कराए केस में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला तुषार उसको काफी दिनों से परेशान कर रहा है। जब भी वह घर से बाजार और अन्य जगह आती जाती है तो उसका पीछा करता है। विरोध करने पर धमकी देता है।