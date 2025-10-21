Language
    इंस्टाग्राम से फोटो लेकर एडिट कर स्टेटस पर लगाता था युवक, आते-जाते करता था पीछा; युवती ने पुलिस को बता दी एक-एक बात

    By Sanjeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    मोदीपुरम में एक युवती ने तुषार नामक युवक के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि तुषार उसका पीछा करता है, छेड़छाड़ करता है, और इंस्टाग्राम से फोटो एडिट करके अश्लील कमेंट करता है। उसने जीजा को भी भद्दे मैसेज भेजे और धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। युवती ने अपने ही गांव के एक युवक के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज कराया है। आरोपित काफी दिनों से युवती संग छेड़छाड़ करने के साथ ही उसका आते जाते हुए पीछा करता था। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

    कंरकखेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी युवती ने दर्ज कराए केस में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला तुषार उसको काफी दिनों से परेशान कर रहा है। जब भी वह घर से बाजार और अन्य जगह आती जाती है तो उसका पीछा करता है। विरोध करने पर धमकी देता है।

    आरोप है कि युवक ने युवती के इंस्टाग्राम से फोटो को एडेटिंग कर अपने स्टेटस पर लगाने के साथ ही पोस्ट भी डालता है। उसके बाद पोस्ट पर अश्लील कमेंट भी करता है। युवती का यह भी आरोप है कि तुषार उसके गंगानगर निवासी जीजा के इंस्टाग्राम पर भी भद्दे-भद्दे मैसेज भेज रहा है। विरोध करने पर वह धमकी दे रहा था। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि नामजद केस दर्ज है, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।