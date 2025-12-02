Language
    नवाचारी शिक्षक विकास ने साबित की श्रेष्ठता...मुख्यमंत्री के हाथों मिलेगा यह सम्मान   

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    नवाचारी शिक्षक विकास को शिक्षा में श्रेष्ठ योगदान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। विकास ने शिक्षा में नए प्रयोगों को बढ़ावा दिया, जिससे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ के सहायक अध्यापक गणित व विज्ञान विकास कुमार। सौ. स्वयं

    जागरण संवाददाता, मेरठ। स्मार्ट क्लास, डिजिटल टूल्स, एनिमेशन आधारित शिक्षण व आधुनिक विज्ञान एवं गणित माडल्स का उपयोग कर नवाचारपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज बेगमपुल रोड के सहायक अध्यापक गणित व विज्ञान शिक्षक विकास कुमार को मुख्यमंत्री द्वारा तीन दिसंबर को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग (अस्थिबाधित श्रेणी) कर्मचारी सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर लखनऊ में प्रदान किया जाएगा।

    विकास कुमार जिले के ग्राम बहरामपुर मोरना के मूल निवासी हैं। गरीब परिवार और ग्रामीण परिवेश से आने के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। एनएएसपीजी कालेज से एमएससी भौतिक विज्ञान व बीएड तथा डीएनपीजी कालेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपनी शिक्षण सेवा का शुभारंभ वर्ष-2015 में राजकीय इंटर कालेज मुजफ्फरनगर से किया।

    वर्ष-18 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कालेज, बिटावदा में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे। वर्ष-19 में राजकीय इंटर कालेज, बहरामपुर में अध्यापन कार्य किया। वर्ष-22 से अभी तक पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज मेरठ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

    यह रहा पुरस्कार मिलने का मजबूत आधार
    विकास कुमार विद्यालय में आइसीटी गतिविधियों को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दो बार राज्य स्तरीय आइसीटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। आइआइटी मंडी में भी एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वे स्मार्ट क्लास, डिजिटल टूल्स, एनिमेशन आधारित शिक्षण और आधुनिक विज्ञान एवं गणित माडल्स का उपयोग कर नवाचारपूर्ण तरीके से शिक्षण करते हैं। यही नहीं अनेक गरीब और जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत आर्थिक सहायता व निरंतर मार्गदर्शन प्रदान कर उनकी पढ़ाई में मदद की है।

    जिला स्तर पर भी हो चुके सम्मानित
    वर्ष-23 में जिला स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके नवाचारपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरूप विद्यालय में बेहतर परीक्षा परिणाम, छात्रों के नामांकन में वृद्धि और विज्ञान तथा गणित विषयों के प्रति उनकी गहरी रुचि विकसित हुई है। शिक्षक विकास कुमार को पुरस्कार मिलने पर प्रधानाचार्य उपेंद्र सिंह, उप प्रधानाचार्य प्रशांत चौधरी, प्रवक्ता विद्योत्तमा मिश्रा व डा. पवित्रा चौधरी ने विद्यालय के लिए गौरव बताया है।