अवस्थापना निधि के 49 करोड़ के विकास कार्यों के लिए कॉन्सन्ट्रेशन सेक्शन ने तैयार किया प्रस्ताव, DM लगाएंगे अंतिम मुहर

    By Dileep Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:11 AM (IST)

    महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने महापौर कैंप कार्यालय में बैठक कर अवस्थापना निधि से होने वाले 49 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर चर्चा की। निर्माण अनुभाग द्वारा तैयार प्रस्तावों की सूची को अंतिम रूप दिया गया और अब इन्हें डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।    

    जागरण संवाददाता, मेरठ। महापौर कैंप कार्यालय में सोमवार को महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बैठक की। इसमें अवस्थापना निधि से होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। 49 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव निर्माण अनुभाग ने तैयार किए हैं, जिनकी सूची महापौर और नगर आयुक्त ने फाइनल कर दी है। अब इन प्रस्तावों को डीएम के सामने रखा जाएगा। अंतिम मुहर लगने के बाद टेंडर प्रक्रिया की जाएगी।

    नगर निगम ने अवस्थापना निधि की जो सूची फाइनल की है, उसमें 17 प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प प्रस्तावित है। पथ प्रकाश व्यवस्था में सुधार के लिए तीन हाइड्रोलिक एलिवेटर खरीदने, पथ प्रकाश व्यवस्था का कंट्रोल रूम स्थापित करने, कान्हा गोशाला का विस्तार, वेंडिंग जोन बनाने, 100 पार्कों में ओपन जिम लगाना शामिल है। नगर निगम ने नए भवन की साज-सज्जा, पल्लवपुरम में बेंक्वेट हाल का निर्माण, शास्त्रीनगर नई सड़क पर भूमिगत जलनिकासी कार्य, सरदार पटेल इंटर कालेज का कायाकल्प शामिल है।

    इसके अलावा नेहरू रोड से शंकर आश्रम तक व्हाइट टापिंग की सड़क और कुंडा में लाइब्रेरी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
    बैठक के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने नई सड़क पर निर्माणाधीन नगर निगम के नए भवन का निरीक्षण किया।

    जल निगम सीएंडडीएस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 दिसंबर तक काम पूरा करें। 26 जनवरी को नए भवन में नगर निगम को शिफ्ट किया जाना है। बैठक में मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह और अधिशासी अभियंता शिरीष सिंह सहित अवर अभियंता भी मौजूद रहे।