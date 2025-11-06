यूपी के इस जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 292 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण, तीन गांवों की जमीन चिह्नित

दूसरे चरण के लिए हापुड़ रोड पर तीन गांवों की 292 हेक्टेयर जमीन चिह्नित है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन देशी विदेशी कंपनियों की मांग को देखते हुए प्रदेश शासन जल्द से जल्द जमीन खरीद कराना चाहता है। जिसके चलते जिला प्रशासन ने केवल जमीन का क्रय प्रस्ताव तैयार किया है। जो कि 453 करोड़ का है। इसमें किसानों के खेतों में मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है।



विरोध के चलते एक साल से अटकी है भूमि खरीद की प्रक्रिया



मेरठ में औद्योगिक गलियारा के पहले चरण में बिजौली और खरखौदा की 214 हेक्टेयर जमीन की खरीद सहमति से की जा रही है। यह प्रक्रिया अंतिम दौर में हैं। इसी बीच दूसरे चरण के लिए इसी से सटे तीन गांवों खड़खड़ी, छतरी और गोविंदपुरी की 292 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित करके इसकी भी खरीद करने की घोषणा कर दी गई। घोषमा के साथ ही तीनों गांवों के किसान विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने जिला प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों में पहुंचकर जमीन न देने की घोषणा की औद्योगिक गलियारा के दूसरे चरण की योजना को निरस्त करने की मांग की।



यूपीडा के आदेश पर तैयार हुआ भूमि का क्रय प्रस्ताव



किसानों के विरोध के कारण जिला प्रशासन भूमि खरीद की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वहीं औद्योगिक गलियारा में जमीन खरीद के लिए देशी विदेशी कंपनियां लालायित हैं और लगातार मेरठ पहुंच रही हैं। इसे देखते हुए सरकार और यूपीडा जल्द से जल्द जमीन की खरीद कराना चाहते हैं।