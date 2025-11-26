Industrial Corridor in Meerut: गंगा एक्सप्रेस-वे के बराबर में भूखंड चाहिए तो तैयार हो जाइए... आवेदन एक दिसंबर से
मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहा है। इच्छुक उद्यमी 1 दिसंबर से भूखंडों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह मेरठ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे के बराबर में विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारा में उत्पादन इकाई और लाजिस्टिक यूनिट लगाने को बेताब देशी-विदेशी कंपनियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने इसकी डीपीआर तैयार करा ली है। अब औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए निर्माणकर्ता एजेंसी का चयन ई-टेंडर से होग। यूपीडा ने घोषणा की है कि औद्योगिक गलियारा में भूखंड आवंटन के आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। भूखंड आवंटन के लिए भी देशी-विदेशी कंपनियों और उद्यमियों से आनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभी 529 एकड़ (214 हेक्टेयर) जमीन का आवंटन किया जाएगा।
यूपीडा ने प्रदेश में छह औद्योगिक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया है। इन सभी के पास कुल 27 स्थानों पर उत्तर प्रदेश मेन्युफैक्चरिंग एंड लाजिस्टिक क्लस्टर बनाया जा रहा है। मेरठ में औद्योगिक गलियारा का प्रथम चरण 214 हेक्टेयर (529 एकड़) जमीन में बनेगा। इसमें किसानों की 30 हेक्टेयर जमीन की खरीद शेष है।
चौड़ी सड़कें, भरपूर सुविधाएं होंगी
डीपीआर में औद्योगिक गलियारा में चौड़ी और खुली सड़कें प्रस्तावित हैं। निर्बाध बिजली, पानी, ड्रेनेज समेत सभी सार्वजनिक सुविधाएं होंगी। पर्याप्त ग्रीन एरिया रखा है। गलियारा में आठ हजार वर्ग मीटर और उससे ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
ये हैं आंकड़े
214 हेक्टेयर क्षेत्रफल का है पहला चरण
27 स्थानों पर प्रदेश में हो रहा है निर्माण
विकासकर्ता एजेंसी का ई-टेंडर से चयन
जल्द आकार लेगा औद्योगिक गलियारा
औद्योगिक गलियारा का निर्माण कराने की जिम्मेदारी यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने वाली पीआइयू (प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट) को ही सौंपी है। इसके लिए अधिकांश जमीन की खरीद की जा चुकी है। मेरठ में उद्योग लगाने के लिए देशी विदेशी कंपनियां आतुर हैं। जल्द औद्योगिक गलियारा आकार लेगा।-डा. वीके सिंह, डीएम
