देव भूमि से भारतीय सेना का पाकिस्तान को संदेश, जमीन, पानी और हवा में किया युद्धाभ्यास

जागरण संवाददाता मेरठ। काटों भरी झाड़ियों को चीर कर निकलते टैंक और उनके पीछे से दुश्मन पर निशाना साध हमला करते सैनिक। पथरीले रास्तों और छोटी पहाड़ियों के बीच से निकल नदी को पार कर हमला करते टैंक। नदी पर मिनटों में टैंकों को निकलने के लिए पुल बनाना, गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन पर जमीन के साथ ही पानी और हवा में एयरक्राफ्ट और अटैक रैप्टर्स से हमला और दुश्मन के ठिकानों का सर्विलांस ड्रोन से पता लगाकर सटीक हमला करना। यह सब शनिवार को सेना के रैम युद्धाभ्यास का हिस्सा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवभूमि उत्तराखंड से भारती सेना ने दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘हर काम देश के नाम’ समर्पित कर सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर सीमा को पार करने के लिए भी तैयार है। यह सीमाएं शारीरिक क्षमता, तकनीकी दक्षता, लड़ाकू मानसिकता की हैं। मेरठ छावनी स्थित चार्जिंग रैम डिवीजन ने हरिद्वार ने झिलमिल झील रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र में करीब 12,000 सैनिकों और अफसरों के साथ एक महीने तक ‘रैम प्रहार’ युद्धाभ्यास किया।

रैम प्रहार युद्धाभ्यास समाप्त भारतीय सेना के पश्चिमी कमान की खड़ग कोर के अंतर्गत आने वाली चार्जिंग रैम डिवीजन के रैम प्रहार युद्धाभ्यास का शनिवार को समापन हुुआ। इस एकीकृत युद्धाभ्यास में सेना, वायुसेना और अन्य सेवाओं का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। यह अभ्यास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सेना अब और अधिक तेज, आधुनिक, तकनीक-सक्षम और बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है।

अभ्यास से पहले रैम डिविजन ने विभिन्न युद्धाभ्यास ड्रिल्स, टैक्टिक्स–टेक्नीक–प्रोसीजर (टीटीपी) का परीक्षण किया। अभ्यास के दौरान तोपखाना, पैदल सेना, इंजीनियर और आर्मी एविएशन ने मिलकर वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में समन्वित अभियान चलाया।



आधुनिक स्वदेशी उपकरण बढ़ा रहे सेना की दक्षता