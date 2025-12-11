UP News: मासूम की मौत के मामले में कार्रवाई के बजाए फैसले में उलझी रही खाकी, आरोपित फरार
मेरठ के किठौली गांव में, एक तीन साल की बच्ची की ई-रिक्शा लोडर से कुचलकर मौत हो गई। परिजनों ने चालक को पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाय समझ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सरधना। जानी थाना क्षेत्र के किठौली गांव में बीत सोमवार को घर के बाहर खेल रही तीन साल की मासूम की सिर पर आरोपित चालक ने डस्ट रोड़ी लदी ई-रिक्शा लोडर का पहिया उतार दिया था। जिसमें वह गंभीर घायल हो गई थी। शोर होने पर आसपास के ग्रामीणों ने ई-रिक्शा लोडर चालक को पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पुलिस को सौंप दिया था।
उधर, स्वजन मासूम को लेकर सुभारती अस्पताल पहुंचे थे। जहां मंगलवार को उपचार के दाैरान उसने दम तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाए फैसले में उलझी रही। स्वजन ने बताया कि उनका फैसला हो गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपित उनके हाथ नहीं लगा है।
किठौली निवासी बरकत पुत्र साबुद्दीन ने बताया कि बीते सोमवार को उनके बड़े भाई गुलजार की तीन वर्ष की बेटी अमायरा घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोप है कि उसी दौरान तेज रफ्तार से डस्ट रोड़ी लदा ई-रिक्शा लोडर आया और टक्कर मारकर उसके सिर पर से उतर गया। इस हादसे में वह गंभीर घायल हो गई। साथ ही अन्य बच्चे बाल-बाल बच गए। बरकत ने बताया कि शोर-शराबा होने पर आसपास के ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था। तभी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पुलिस को सौंप दिया था।
उधर स्वजन घायल मासूम को आनन-फानन में लेकर सुभारती अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन अगले दिन मंगलवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने बरकत की तहरीर पर पांचली खुर्द निवासी आरोपित चालक सुशील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। किंतु पुलिस को इस मामले में शर्म नहीं आई और कार्रवाई करने के बजाए फैसले में उलझी रही। गुरुवार को स्वजन ने बताया कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया है। लेकिन पुलिस खबर लिखे जाने तक दावा करती रही। अभी आरोपित पकड़ा नहीं गया है।
मासूम के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपित की तलाश जारी है। आरोप बेबुनियाद है। -अखिलेश मिश्र, थाना प्रभारी, जानी खुर्द
