UP News: मासूम की मौत के मामले में कार्रवाई के बजाए फैसले में उलझी रही खाकी, आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, सरधना। जानी थाना क्षेत्र के किठौली गांव में बीत सोमवार को घर के बाहर खेल रही तीन साल की मासूम की सिर पर आरोपित चालक ने डस्ट रोड़ी लदी ई-रिक्शा लोडर का पहिया उतार दिया था। जिसमें वह गंभीर घायल हो गई थी। शोर होने पर आसपास के ग्रामीणों ने ई-रिक्शा लोडर चालक को पकड़कर हंगामा शुरू कर दिया था। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पुलिस को सौंप दिया था।

उधर, स्वजन मासूम को लेकर सुभारती अस्पताल पहुंचे थे। जहां मंगलवार को उपचार के दाैरान उसने दम तोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन पुलिस कार्रवाई के बजाए फैसले में उलझी रही। स्वजन ने बताया कि उनका फैसला हो गया है। वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपित उनके हाथ नहीं लगा है।

किठौली निवासी बरकत पुत्र साबुद्दीन ने बताया कि बीते सोमवार को उनके बड़े भाई गुलजार की तीन वर्ष की बेटी अमायरा घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। आरोप है कि उसी दौरान तेज रफ्तार से डस्ट रोड़ी लदा ई-रिक्शा लोडर आया और टक्कर मारकर उसके सिर पर से उतर गया। इस हादसे में वह गंभीर घायल हो गई। साथ ही अन्य बच्चे बाल-बाल बच गए। बरकत ने बताया कि शोर-शराबा होने पर आसपास के ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था। तभी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पुलिस को सौंप दिया था।