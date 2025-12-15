Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोहरे का असर : Delhi-Meerut Expressway और हाईवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटाई, इस तारीख तक रहेगी यह व्यवस्था

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    Delhi-Meerut Expressway : कोहरे के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटाई गई है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे असर दिखाने लगा है। इस कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और हाईवे पर पुलिस ने वाहनों की गति सीमा घटा दी है।

    कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है, जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौजूदा समय में डीएमई पर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी की रफ्तार मान्य है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 किमी। नई लागू की गई गति सीमा सोमवार रात 11 बजे से 15 फरवरी तक के लिए होगी। मेरठ क्षेत्र में हाईवे पर वाहनों की गति सीमा घटाने की तैयारियां हो रही है।

    कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, हाईवे पर घटे वाहन

    जासं, मेरठ। सीजन के पहले घने कोहरे ने रविवार को दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई), दिल्ली देहरादून हाईवे, मेरठ-बुलंदशहर हाईवे, मेरठ-करनाल हाईवे, मेरठ-पौड़ी हाईवे पर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। रविवार सुबह व रात 9:00 बजे के बाद एक्सप्रेसवे व इन हाईवे पर घना कोहरा उतर आया।

    दृश्यता कम होने के कारण गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद की ओर बढ़ते ही घना कोहरा दिखाई दिया। वाहनों भी धीमी गति से चल रहे थे। टोल मैनेजर दिनेश कुमार ने बताया कि सामान्य तौर पर टोल से करीब 55 वाहनों का आवागमन होता है पर रविवार को करीब 40 हजार वाहनों का ही आवागमन हुआ। दिल्ली देहरादून हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा के मैनेजर अनुज सोम ने बताया कि सामान्य दिनों की तुलना में रविवार को दस प्रतिशत वाहन कम आए।