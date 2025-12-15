कोहरे का असर : Delhi-Meerut Expressway और हाईवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा घटाई, इस तारीख तक रहेगी यह व्यवस्था

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोहरे असर दिखाने लगा है। इस कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और हाईवे पर पुलिस ने वाहनों की गति सीमा घटा दी है। कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर गति सीमा घटा दी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है, जबकि हल्के वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा।

मौजूदा समय में डीएमई पर हल्के वाहनों के लिए 100 किमी की रफ्तार मान्य है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 120 किमी। नई लागू की गई गति सीमा सोमवार रात 11 बजे से 15 फरवरी तक के लिए होगी। मेरठ क्षेत्र में हाईवे पर वाहनों की गति सीमा घटाने की तैयारियां हो रही है।

कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, हाईवे पर घटे वाहन जासं, मेरठ। सीजन के पहले घने कोहरे ने रविवार को दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई), दिल्ली देहरादून हाईवे, मेरठ-बुलंदशहर हाईवे, मेरठ-करनाल हाईवे, मेरठ-पौड़ी हाईवे पर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। रविवार सुबह व रात 9:00 बजे के बाद एक्सप्रेसवे व इन हाईवे पर घना कोहरा उतर आया।