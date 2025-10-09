क्या कफ सिरप मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी सही या गलत? IMA के बयान ने सोचने को कर दिया मजबूर 

जागरण संवाददाता, मेरठ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के कारण कई बच्चों की मौत होने पर डाक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। डाक्टर की गिरफ्तारी हुई है। इसका आइएमए मेरठ ने विरोध किया है। डाक्टर की गिरफ्तारी की निंदा की है।

बुधवार देर रात बच्चा पार्क के समीप स्थित आइएमए हाल में हुई आइएमए की कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा की गई। आइएमए मेरठ शाखा की अध्यक्ष डा. मनीषा त्यागी ने कहा कि डाक्टर ने दवा लिखी है। उस दवा में क्या मिलावट है और वो जांच के बाद भी बाजार में कैसे आई। यह जांच का विषय होना चाहिए। सिरप की जांच में पता चला है कि जिस साल्वेंट में वह दवा तैयार की गई है, वह इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला है।