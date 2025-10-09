Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या कफ सिरप मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी सही या गलत? IMA के बयान ने सोचने को कर दिया मजबूर 

    By Dileep Patel Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है, जिसका आईएमए मेरठ ने विरोध किया है। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर ने सिर्फ दवा लिखी थी, मिलावट की जांच होनी चाहिए। सिरप में इस्तेमाल साल्वेंट औद्योगिक था, जो किडनी के लिए हानिकारक है। आईएमए ने दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने के कारण कई बच्चों की मौत होने पर डाक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। डाक्टर की गिरफ्तारी हुई है। इसका आइएमए मेरठ ने विरोध किया है। डाक्टर की गिरफ्तारी की निंदा की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार देर रात बच्चा पार्क के समीप स्थित आइएमए हाल में हुई आइएमए की कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा की गई। आइएमए मेरठ शाखा की अध्यक्ष डा. मनीषा त्यागी ने कहा कि डाक्टर ने दवा लिखी है। उस दवा में क्या मिलावट है और वो जांच के बाद भी बाजार में कैसे आई। यह जांच का विषय होना चाहिए। सिरप की जांच में पता चला है कि जिस साल्वेंट में वह दवा तैयार की गई है, वह इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला है।

    यह किडनी पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। आइएमए के डाक्टरों ने कहा कि ऐसी दवा बाजार में आई इसलिए ऐसी अनहोनी बच्चों के साथ हुई। बैठक में सचिव डा विकास गुप्ता, प्रेसीडेंट इलेक्ट डा आलोक अग्रवाल , पूर्व अध्यक्ष डा अनुपम सिरोही सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे।