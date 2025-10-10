पुलिस ने खंडहर में मारा छापा तो सफेद बोरी में मिला ये सामान, खोलकर देखा तो उड़े होश
सरूरपुर पुलिस ने गोटका गांव में एक खंडहर पर छापा मारकर लाखों रुपये के पटाखे बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खंडहर में पटाखे बनाए जा रहे हैं। आरोपी, जिसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई, पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य गांवों में भी अभियान चलाएगी।
संवाद सूत्र, रोहटा। रूरपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को गोटका गांव में छापेमारी कर एक खंडहर से लाखों रुपये के बने और अधबने लगभग चार कुंतल पटाखे बरामद किए। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पटाखों और आरोपित को लेकर थाने आ गई। जहां पूछताछ के बाद आरोपित पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बताया कि इस मामले में संलिप्त अन्यों की भी जांच चल रही है। आरोपित पटाखे बनाकर आसपास के क्षेत्र में ही बेच देता था।
सरूरपुर पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली। गोटका गांव में स्थित एक खेत में खंडहर में भारी मात्रा में पटाखे बनाए जा रहे हैं। जिस पर पुलिस शुक्रवार को गांव में मौके पर पहुंची और खंडहर में छापेमारी कर लाखों रुपये के बने और अधबने पटाखे बरामद किए।
साथ ही एक आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान गोटका गांव निवासी आरिफ पुत्र इकरामुद्दीन के रुप में हुई। इस दौरान पुलिस ने 12 बोरी अधबने व पांच बोरी में बने हुए पटाखे बरामद किए। इसके बाद पुलिस पटाखे जब्त कर आरोपित को थाने ले आई। पूछताछ कर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
रात को तस्दीक दिन में छापेमारी
सरूरपुर थाना अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद रात में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की थी। लेकिन, बनाने वाले का पता नहीं चला था। इस पर पुलिस दिन निकलते ही मौके पर पहुंच गई। जब आरिफ खंडहर में पहुंच गया। उसी समय छापेमारी कर आरोपित को पकड़ लिया गया था। फिलहाल, इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।
घर में पुलिस का डर, खंडहर में बना रहे थे पटाखे
थाना अध्यक्ष ने बताया कि दिपावली पास आते ही पुलिस छापेमारी शुरू कर देती है। जिसके चलते आरोपित ने खंडहर में पटाखे बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद आरोपित डिमांड आने पर ही आसपास के क्षेत्रों में बेच देता था। इस मामले में आरोपित पहले भी जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी गहनता से जांच चल रही है। अन्य गांवों में भी अभियान चलाया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।