प्रेम प्रसंग का विरोध करती थी पत्नी, आशिकी में पागल पति ने हत्या कर गंगनहर में फेंकी लाश, फिर...

जागरण संवाददाता, मेरठ। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या कर शव को गंगनहर में फेंकने का दावा किया है। पुलिस ने पति समेत परिवार के पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयोग की गई कार भी बरामद कर ली गई। आरोपित पति ने पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी बनाकर उसके परिवार को दी। उसके बाद घर छोड़कर मुंबई में जाकर छिप गया था।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मूलरूप से बिहार के दरभंगा जनपद के सिहोल थाना क्षेत्र के विरोज गांव निवासी हरिनंदन यादव पिछले काफी दिनों से परतापुर थाना क्षेत्र के इंदिरापुरम कालोनी में रहते हैं। हरिनंदन की शादी बिहार के दरभंगा निवासी रीता से 2021 में हुई थी। रीता से हरिनंदन को तीन साल की बेटी आयुषी है। हरिनंदन यहां पर एक निजी कंपनी में काम करता है।

गुमशुदा होने की दी जानकारी 24 मई को हरिनंद ने रीता के परिवार वालों को उसके गुमशुदा होने की जानकारी दी। इसी दिन रीता के पिता गणेश ने बिहार के दरभंगा में बेटी के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी। मुकदमा जीरो एफआइआर पर होने के परतापुर थाने में स्थानांतरण हो गया। उसके बाद परतापुर पुलिस ने मामले की विस्तार से जांच की। सर्विलांस के माध्यम ने हरिनंदन का फोन मुंबई में ट्रेस किया गया। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में हरिनंदन ने बताया कि कंपनी में काम करने वाली एक महिला से उसके प्रेम संबंध थे। पत्नी रीता इसका विरोध करती थी।



ऐसे बनाया था रीता की हत्या का प्लान

रीता को हरिद्वार घुमाने के बहाने घर से ले गया। परतापुर प्रवेश की कार में सवार होकर दंपती 24 मई को हरिद्वार के लिए निकल गए। हरिनंदन ने बताया कि कार के अंदर ही 26 वर्षीय रीता की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को खतौली स्थित गंगनहर में फेंक दिया। घर लौटने के बाद आरोपित हरिनंदन अपनी बेटी आयुषी को लेकर दरभंगा पहुंच गया। ससुर गणेश को सूचना दी कि दरभंगा आते समय स्टेशन पर रहता लापता हो गई। पुलिस ने हत्यारोपित हरिनंदन, सास रामपरी, ससुर शंभुशरण, देवर दिपांशु और कार चालक प्रवेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।