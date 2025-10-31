गांव के ही व्यक्ति से करा दिया पत्नी का निकाह, बच्चे भी उसे ही सौंप दिए...यह रही वजह

जागरण संवाददाता, सरधना। सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पांचली बुजुर्ग निवासी एक व्यक्ति ने परिवारिक कलह से परेशान होकर अपनी पत्नी का निकाह दूसरे व्यक्ति से करा दिया। साथ ही तीनों बच्चों को भी उसे सौंप दिया। इसके बाद पीड़ित ने स्वजन के खिलाफ थाने में तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



पांचली बुजुर्ग गांव निवासी इमरान ने बीते बुधवार को थाने में तहरीर दी। बताया कि वह अपने घर में पत्नी खूशबु व तीन बच्चों के साथ रहता है। उक्त घर खूशबु के माता-पिता ने बनवाया था, जो कि उसके नाम है। इमरान का आरोप है कि उसके पिता, बहन व बहनोई संपति का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। जब इस बात का विरोध करते हैं तो आरोपित गलत मामले में फंसाने की धमकी देने के साथ-साथ परेशान करते हैं।