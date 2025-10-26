ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है मानव शरीर...पंच महाभूतों के असंतुलन से होते हैं शरीर में त्रिदोष

संवाद सूत्र, जागरण. रोहटा (मेरठ)। किनौनी स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल परिसर में आयोजित पांच दिवसीय सनातन सत्संग ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन रविवार को आचार्य सुशील बलूनी ने पंच महाभूतों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि मानव शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। उन्होंने बताया कि पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं और इन्हीं से शरीर में त्रिदोष वात, पित्त और कफ उत्पन्न होते हैं।

आचार्य बलूनी ने समझाया कि त्रिदोष मानव शरीर की संरचना, जन्म और विकास में मूल भूमिका निभाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग और उसकी कार्यप्रणाली इन्हीं तत्वों से नियंत्रित होती है। पंच महाभूत न केवल मानव शरीर बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की नींव भी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं और प्रकृति में भी असंतुलन दिखाई देता है।