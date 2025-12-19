Language
    कुर्सी पर बैठे-बैठे होमगार्ड के सीने में हुआ दर्द, अस्पताल ले जाते हुए मौत, डाक्टर बोले- यह हो सकता है कारण 

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 02:52 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ में कचहरी में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड नरेंद्र शर्मा की मौत हो गई। कुर्सी पर बैठे-बैठे उनके सीने में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाते सम ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सर्दी की दस्तक के साथ हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दोपहर कचहरी में कोर्ट नंबर 13 के बाहर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के सीने में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहटा थाने के माजरा गांव निवासी 42 वर्षीय नरेंद्र शर्मा होमगार्ड जवान थे। पिछले काफी दिनों से नरेंद्र शर्मा की ड्यूटी कचहरी में चल रही थी। सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि नरेंद्र शर्मा शुक्रवार को कोर्ट संख्या 13 के बाहर ड्यूटी कर रहे थे।

    गुरुवार दोपहर को करीब ढाई बजे कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र शर्मा के सीने में दर्द हुआ। उन्होंने साथी सिपाही को सीने में दर्द होने की बात कही। कुछ देर तक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पेट में गैस होने का दर्द हो सकता है।

    दर्द बढ़ने पर तत्काल ही सिपाही ने अफसरों को मामले की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस की गाड़ी से तत्काल नरेंद्र शर्मा को कचहरी से जसवंत राय अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    सीओ ने बताया कि डाक्टरों का कहना है कि नरेंद्र शर्मा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद सिविल लाइन सीओ और होमगार्ड कमांडेंट भी मौके पर पहुंचे।
    साथ ही नरेंद्र शर्मा के परिवार को सूचना दी गई। परिवार के लोग भी जसवंत राय अस्पताल में पहुंच गए थे। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत को लेकर एसएसपी डा. विपिन ताडा ने भी मामले की जानकारी ली है।

    यह हो सकता है सडेन कार्डियक अटैक: डा. संजीव सक्सेना

    dr-sanjiv-saxna-650

    वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डा. संजीव सक्सेना ने बताया कि यह सडेन कार्डियक अटैक हो सकता है। नसों में ब्लाकेज के कारण ऐसा संभव है। कम नस बंद होने पर यह खतरा अधिक होता है। दिल की धड़कन अचानक बढ़ने से भी यह स्थिति बन सकती है।
    डा. सक्सेना के अनुसार बचाव के लिए शुरुआती लक्षण जैसे सीने में दर्द, घुटन, सांस फूलना महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें। सर्दियों के दिनों में अपना कोलेस्ट्राल लेवल, बीपी, शुगर नियंत्रित रखें। सुबह-शाम टहलने न जाएं। एक स्थान पर अधिक देर न बैठे। बीच-बीच में उठकर टहलें। इससे रक्त प्रवाह सही रहता है।