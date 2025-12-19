कुर्सी पर बैठे-बैठे होमगार्ड के सीने में हुआ दर्द, अस्पताल ले जाते हुए मौत, डाक्टर बोले- यह हो सकता है कारण 

जागरण संवाददाता, मेरठ। सर्दी की दस्तक के साथ हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ जाती हैं। दोपहर कचहरी में कोर्ट नंबर 13 के बाहर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड के सीने में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई।

रोहटा थाने के माजरा गांव निवासी 42 वर्षीय नरेंद्र शर्मा होमगार्ड जवान थे। पिछले काफी दिनों से नरेंद्र शर्मा की ड्यूटी कचहरी में चल रही थी। सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि नरेंद्र शर्मा शुक्रवार को कोर्ट संख्या 13 के बाहर ड्यूटी कर रहे थे।

गुरुवार दोपहर को करीब ढाई बजे कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र शर्मा के सीने में दर्द हुआ। उन्होंने साथी सिपाही को सीने में दर्द होने की बात कही। कुछ देर तक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि पेट में गैस होने का दर्द हो सकता है।