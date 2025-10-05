Language
    होमगार्ड को नहीं मिली छुट्टी, फिर ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पुलिसकर्मियों के फूल गए हाथ-पांव

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    मेरठ में डायरिया से पीड़ित एक होमगार्ड को छुट्टी न मिलने पर ड्यूटी के दौरान चक्कर आ गया और वह गिर पड़ा। होमगार्ड अरुण गुप्ता ने अधिकारियों से बीमारी के बारे में बताने के बावजूद उन्हें बागपत बाईपास पर ड्यूटी पर भेजा गया। घटना के बाद साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला जबकि यातायात इंस्पेक्टर ने घटना की जानकारी से इनकार किया और जांच की बात कही।

    बीमार होमगार्ड को नहीं मिली छुट्टी, ड्यूटी पर चक्कर खाकर गिरा

    जागरण संवाददाता, मेरठ। तीन दिन से डायरिया से बीमार होमगार्ड को छुट्टी नहीं दी और उसे ड्यूटी पर भेज दिया। रविवार दोपहर में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। होमगार्ड को चक्कर आने पर वहां मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों और होमगार्डकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। साथियों ने होमगार्ड को छांव में बैठाया और पानी पिलाया।

    टीपीनगर थाना क्षेत्र की गुप्ता कालोनी निवासी अरुण गुप्ता होमगार्ड में है। अरुण गुप्ता ने बताया कि पिछले एक महीने से उसकी ड्यूटी यातायात पुलिस के साथ बागपत बाईपास चौराहे पर लगी हुई है। तीन दिन से वह डायरिया की बीमारी से पीड़ित है।

    डायरिया में आराम नहीं लगने पर रविवार सुबह अरुण गुप्ता ने पुलिस लाइन पहुंचकर यातायात पुलिस अधिकारियों को बीमारी के बारे में बताया और आफिस में ही रिजर्व में ड्यूटी लगाने को कहा। आरोप है कि यातायात पुलिस अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं की और बागपत बाईपास पर ही ड्यूटी पर भेज दिया।

    दोपहर करीब दो बजे अरुण गुप्ता ड्यूटी के दौरान चक्कर खाकर सड़क पर गिर पड़ा। वहां मौजूद यातायात पुलिसकर्मियों और साथी होमगार्ड ने अरुण गुप्ता को संभाला। यातायात इंस्पेक्टर विनय कुमार शाही का कहना है कि होमगार्ड के चक्कर खाकर गिरने की जानकारी उन्हें नहीं है। होमगार्ड ने भी अपनी बीमारी के बारे में उन्हें नहीं बताया है। पता कर इसकी जानकारी की जाएगी।