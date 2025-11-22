Language
    Stunt on Highway : मेरठ-पौड़ी हाईवे पर स्पोर्ट्स बाइक पर खड़ा हो टोल पार कर गया युवक... साथी बना रहे थे रील 

    By Pankaj Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    मेरठ-पौड़ी हाईवे पर एक युवक ने स्पोर्ट्स बाइक पर खड़े होकर टोल प्लाजा पार किया। उसके साथी इस स्टंट का वीडियो बना रहे थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक की तलाश कर रही है। इस तरह के स्टंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

    मेरठ-पौड़ी हाईवे पर टोल प्लाजा पर बाइक पर खतरनाक स्टंट करता युवक। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। रील बनाने के लिए युवक ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर किसी भी हद तक जाने का दुस्साहस कर बैठते हैं। मेरठ-पौड़ी हाईवे पर आए दिन युवक स्पोर्ट्स बाइक से स्टंट कर रहे हैं। कई माह से स्टंटबाजी का खेल चल रहा है लेकिन पुलिस बेफिक्र है। इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक पर एक युवक हेलमेट पहने खड़ा है। इसके बाद वह भैंसा टोल को बेखौफ पार कर गया। हालांकि उसका एक साथी खतरा बताते हुए उसे बाइक से उतरने को कहता है लेकिन वह उसकी बात को नजर अंदाज करते हुए आराम से बूथ पार कर जाता है।

    मेरठ-पौड़ी हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर युवक बाइक पर स्टंट कर रहे हैं। प्रसारित वीडियो में युवक हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार बाइक पर खड़ा है। उसका एक पैर बाइक के हैंडल पर है। पीछे चल रही दूसरी बाइक पर सवार युवक रील बना रहा था। टोल बैरियर खोलने के साथ वह अगले बाइक चालक को सही से बाइक चलाने को कहता है। बाइक सवार स्टंटबाज बैरियर खुले बिना ही साइड से निकल जाता है। अन्य कई बाइक सवार भी साथ चल रहे थे। यह वीडियो दो माह पूर्व का बताया जा रहा है। यह वीडियो प्रसारित होने पर एसपी के आदेश पर पुलिस ने जांच की थी। उनकी बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

    अगस्त माह का एक और वीडियो प्रसारित
    इंटरनेट मीडिया पर एक और वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें बाइक पर एक युवक खड़ा है और आराम से बूथ पार कर जाता है। उक्त वीडियो में भी उसका एक साथी रील बनाता दिख रहा है। शोर भी मचाता है। हालांकि इसमें टोल बूथ पर बैठा व्यक्ति बैरियर उठा देता है और वह आराम से निकल जाता है। यह वीडियो गत अगस्त माह का बताया जा रहा है।

    टोल पर सुबह के समय स्टंट करने आते हैं युवक
    टोल पर सुबह के समय युवक स्टंट करने आते हैं। कई बार शिकायत की लेकिन इन पर पुलिस ने अंकुश नहीं लगाया है।-प्रमोद कौशिक, मैनेजर भैंसा टोल प्लाजा

    हाईवे व टोल पर पुलिस चेकिंग बढ़ाई जाएगी
    उक्त मामला संज्ञान में नहीं है। हाईवे व टोल पर पुलिस चेकिंग बढ़ाई जाएगी और स्टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।-पूनम जादौन, प्रभारी निरीक्षक मवाना

     