High Alert in UP: दिल्ली में विस्फोट के बाद पूरे मेरठ जोन में हाई अलर्ट, सड़कों पर उतरे अधिकारी

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली लालकिला में हुए बम विस्फोट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने व जांच के आदेश दिए गए है। पूरे जोन में पुलिस, बम व डाग स्कवायड संग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ट्रो स्टेशन, होटल व प्रमुख स्थानों पर जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जाकर बारीकी से जांच करने को कहा गया है। इसके बाद पूरे जोन में एडीजी से लेकर एसएसपी तक सड़क पर उतर गए है। हर प्रमुख स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। वाहनों व संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुफिया विभाग हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

लालकिला पर बम विस्फोट की खबर जैसे ही विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रसारित हुई, पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना पुलिस को तत्काल चेकिंग व जांच के आदेश दिए। एडीजी भानू भास्कर ने जोन के सभी पुलिस प्रमुखों को सतर्कता बरतने व प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा।

डीआइजी कलानिधि नैथानी ने भी रेंज के पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा। इसके बाद सभी एसएसपी, एसपी ने पैदल गश्त कर जांच शुरू की। एसएसपी विपिन ताडा ने बेगमपुल, आबूलेन, भैसाली बस अड्डा पहुंचकर जांच पड़ताल कराई। बम व डाग स्कवायड ने सामान व वाहनों की जांच की। जिले में जोन व सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई। सभी 31 सेक्टर व 14 जोन में पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की।