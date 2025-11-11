Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    High Alert in UP: दिल्ली में विस्फोट के बाद पूरे मेरठ जोन में हाई अलर्ट, सड़कों पर उतरे अधिकारी

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:16 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले में विस्फोट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस सभी प्रमुख स्थानों पर सघन जांच कर रही है। अधिकारियों ने थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बारीकी से जांच करने के आदेश दिए हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और खुफिया विभाग को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली लालकिला में हुए बम विस्फोट के बाद मेरठ जोन में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने व जांच के आदेश दिए गए है। पूरे जोन में पुलिस, बम व डाग स्कवायड संग रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ट्रो स्टेशन, होटल व प्रमुख स्थानों पर जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जाकर बारीकी से जांच करने को कहा गया है। इसके बाद पूरे जोन में एडीजी से लेकर एसएसपी तक सड़क पर उतर गए है। हर प्रमुख स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। वाहनों व संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खुफिया विभाग हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

    लालकिला पर बम विस्फोट की खबर जैसे ही विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रसारित हुई, पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना पुलिस को तत्काल चेकिंग व जांच के आदेश दिए। एडीजी भानू भास्कर ने जोन के सभी पुलिस प्रमुखों को सतर्कता बरतने व प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा।

    डीआइजी कलानिधि नैथानी ने भी रेंज के पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा। इसके बाद सभी एसएसपी, एसपी ने पैदल गश्त कर जांच शुरू की। एसएसपी विपिन ताडा ने बेगमपुल, आबूलेन, भैसाली बस अड्डा पहुंचकर जांच पड़ताल कराई। बम व डाग स्कवायड ने सामान व वाहनों की जांच की। जिले में जोन व सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई। सभी 31 सेक्टर व 14 जोन में पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की।

    उधर, थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेँट, धाबे व पार्किंग की जांच की। होटल में ठहरे लोगों से पूछताछ की। जिले के बार्डर पर आने वाले वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन सवारों के बारे में पूरी जानकारी की गई। देर रात तक सभी सीओ, थाना प्रभारी वाहनों की चेकिंग में जुटे थे।
    ----------
    लोकश