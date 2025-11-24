Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महान कलाकार के साथ महान इंसान भी थे ही-मैन धर्मेंद्र... यह कहते-कहते रुंध सा गया मिमिक्री आर्टिस्ट का गला

    By RAJENDRA KUMAR SHARMAEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    मिमिक्री आर्टिस्ट अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को एक महान कलाकार और इंसान बताया। बात करते हुए उनका गला भर आया। उन्होंने धर्मेंद्र की सादगी और मानवीय गुणों की प्रशंसा की। शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्ति बताया और कहा कि धर्मेंद्र का व्यक्तित्व हमेशा उन्हें प्रेरित करता रहेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ही-मैन धर्मेंद्र के साथ माधवपुरम सेक्टर-2 निवासी मिमिक्री आर्टिस्ट अनिल शर्मा। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ही-मैन धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया। उनके निधन से प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के चाहने वाले यूं तो देश-विदेश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन क्रांतिधरा मेरठ शहर निवासी 65 वर्षीय मिमिक्री आर्टिस्ट अनिल शर्मा भी स्वयं को उनका सबसे बड़ा फैन होने का दावा करते हैं। यही नहीं, उनकी शोले फिल्म समेत कई फिल्मों के चर्चित एवं यादगार डायलाग को सुनाकर खूब वाहवाही बटोर चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माधवपुरम सेक्टर-2 निवासी मिमिक्री आर्टिस्ट अनिल शर्मा स्वयं को फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का सबसे बड़ा प्रशंसक बताते हैं। उनका कहना है कि वे बचपन से ही उनके प्रशंसक रहे हैं। वर्ष-1975 में जब फिल्म शोले मेनका सिनेमा में रिलीज हुई तो उन्होंने धर्मेंद्र की संवाद अदायगी और अभिनय से प्रभावित होकर दो बार देखी। इसके बाद वे धीरे-धीरे उनके प्रशंसक हो गए और उनकी तरह ही स्वयं डायलाग बोलने लगे। उनका फिल्म शोले में टंकी पर चढ़कर बोला गया संवाद अनिल शर्मा ने भी बोलकर खूब वाहवाही बटोरी है। यही नहीं, धर्मेंद्र भी उनकी मिमिक्री पर शाबाशी दे चुके हैं। ही-मैन धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनते ही अनिल शर्मा की आंखें डबडबा गईं और गला रुंध गया। वे बोले-धरम पाजी का जाना बड़ा नुकसान हो गया।

    बर्थडे पर हुई थी उनसे अंतिम बार मुलाकात
    अनिल शर्मा का कहना है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात 8 दिसंबर 2024 को उनके बर्थडे पर जुहू स्थित आवास पर हुई थी। इससे पूर्व भी वे कई बार उनसे मिल चुके हैं। 2017 में भी गुड़गांव में उनसे मिले थे। इसके अलावा वे गुरदासपुर में उनके बेटे और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सनी देओल के चुनाव के दौरान भी कई दिन उनके ही साथ रहे।

    हेमा मालिनी के चुनाव में भी कई दिन रहे साथ
    अनिल शर्मा बताते हैं कि फिल्म अभिनेत्री व मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार के दौरान जनसंपर्क में भी कई दिन उनके साथ रहे हैं। हेमा जी के चुनाव में भी धर्मेंद्र के डायलाग सुनाकर लोगों का दिल जीता। वहां लोगों की डिमांड पर धर्मेंद्र के कई प्रसिद्ध डायलाग लोगों को सुनाएं, जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया।

    जब हेमाजी ने कहा आओ... धरम जी
    अनिल शर्मा की धर्मेंद्र की तरह संवाद अदायगी को हेमा मालिनी ने भी खूब सराहा है। जब वह पिछले दिनों मेरठ में एक शोरूम का उद्घाटन करने आईं तो उनसे होटल में मुलाकात हुई, तब हेमा जी ने उनकी कला की कद्र करते हुए कहा आओ धरम जी कहकर पुकारा जो उनके जीवन का सबसे बड़ा काप्लीमेंट है। इससे पूर्व मेरठ महोत्सव के दौरान भी हेमा जी से यहां उनकी मुलाकात हुई थी।

    कलाकार अनिल शर्मा का कहना है कि सदाबहार धर्मेंद्र जैसा कलाकार दूसरा पैदा नहीं हो सकता। उनसे जब भी मुलाकात हुई अपने परिवार के सदस्य की तरह ही माना। वे महान कलाकार के साथ महान इंसान भी थे। वे अपने परिवार के सदस्यों की तरह ही अपने प्रशंसकों से भी मिलते थे। वे अपने करोड़ों प्रशंसकों के दिल में हमेशा रहेंगे।