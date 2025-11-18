Language
    रिसोर्ट में चल रही थी पार्टी, सजे थे कीमती सामान और गिफ्ट आइटम... सूट-बूट पहन पहुंचा लुटेरा और हीरे का हार ले यूं हुआ रफूचक्कर

    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:00 PM (IST)

    मोदीपुरम में दून हाईवे पर स्थित रिवेरा रिसोर्ट में एक जसोटन कार्यक्रम के दौरान सूट-बूट पहने एक लुटेरे ने हीरे का हार चुरा लिया। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना के बाद पीड़ित ने कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरे की तलाश जारी है। हार की कीमत करीब छह लाख रुपये बताई जा रही है।

    दून हाईवे स्थित रिवेरा रिसोर्ट में बच्ची के जसोटन कार्यक्रम में सूट-बूट पहनकर पहुंचा लुटेरा हीरे का हार ले उड़ा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। दून हाईवे स्थित रिवेरा रिसोर्ट में बच्ची के जसोटन कार्यक्रम में सूट-बूट पहनकर पहुंचा लुटेरा हीरे का हार ले उड़ा। लुटेरा सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में सोमवार शाम मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है।

    पल्लवपुरम फेज-1 निवासी सुभाष बंसल के दो बेटे अंकुर बंसल एवं वैभव बंसल नोयडा में साफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अंकुर व वैभव की पत्नियों ने बेटियों को जन्म दिया था। दोनों बच्चियों के जसोटन का कार्यक्रम 14 नवंबर को कंकरखेड़ा क्षेत्र में दून हाईवे स्थित रिवेरा रिसोर्ट में था। कार्यक्रम के दौरान दोनों बेटों की ससुराल से आए सामान, गिफ्ट आदि को मेज पर सजाया गया था। इसी बीच सूट-बूट पहने एक युवक वहां आया और सोफे पर बैठ गया। इसके बाद युवक हीरे से जड़ित सोने का हार लेकर चल दिया। एक महिला ने देखा तो शोर मचाया।

    लुटेरा अंदर से दौड़ते हुए हाईवे पर आया और सड़क को पार कर झाड़ियों में ओझल हो गया। हार की कीमत करीब छह लाख रुपये बताई गई है। लोगों ने बदमाश का पीछा भी किया लेकिन ट्रैफिक सामने आने के कारण वे हाईवे को पार नहीं कर सके। बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

    कार्यक्रम में लाखों रुपये का सामान डिस्पले करने की जानकारी पार्टी ने नहीं दी थी
    कार्यक्रम में लाखों रुपये का सामान डिस्पले करने की जानकारी पार्टी ने नहीं दी थी। न ही उन्होंने कीमती सामान के आसपास अपना आदमी लगाया था। पुलिस को सूचना भी हमने दी थी। फुटेज भी पुलिस व पीड़ित को हमने ही दी। कार्यक्रम में कौन आ रहा है, इसका ध्यान तो पार्टी को खुद रखना था। जांच में पुलिस की मदद की जा रही है।-शुभम गुप्ता, संचालक रिवेरा रिसोर्ट