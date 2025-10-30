Language
    नशे में टल्ली हो स्कूल जा पहुंचे मास्साब, बच्चों से बोले-मैं शराबी नहीं...हंगामा हुआ और फिर

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:57 PM (IST)

    मेरठ के मामेपुर प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के नशे में स्कूल पहुंचने पर हंगामा हुआ। महिला शिक्षिकाओं ने ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हेडमास्टर को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई। ग्रामीणों ने हेडमास्टर को हटाने की मांग की है। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    मेरठ के मामेपुर प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर के नशे में स्कूल पहुंचने पर हुआ हंगामा।(प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। प्राथमिक विद्यालय, मामेपुर में बुधवार को हेडमास्टर नशे में टल्ली होकर पहुंच गए। वे बच्चों से बोले-मैं शराबी नहीं। महिला शिक्षिकों ने हेडमास्टर की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए ग्रामीणों को सूचना दी। क्षुब्ध ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। पुलिस हेडमास्टर को थाने ले आई। मेडिकल जांच में अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई है। इसकी रिपोर्ट पुलिस बीएसए को भेज रही है।

    इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि उनके सीयूजी नंबर पर काल आई कि रजपुरा विकास खंड के मामेपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर विपिन कुमार शराब के नशे में स्कूल आए हैं। इसके विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा कर बीएसए को भी फोन पर जानकारी दी। बीएसए पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस विद्यालय पहुंची और हेडमास्टर को थाने ले आई।

    मेडिकल जांच कराई तो अल्कोहल सेवन की पुष्ट हुई। बकौल इंस्पेक्टर, हेडमास्टर ने बताया कि मंगलवार रात घर पर पार्टी थी। पार्टी में उन्होंने शराब का सेवन किया था, इसलिए मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि रोजाना हेडमास्टर शराब पीकर विद्यालय आते हैं। बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने हेडमास्टर को स्कूल से हटाने की भी मांग की है।


    विद्यालय में हाथ आई थीं कई खामियां
    गत 26 अक्टूबर को खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र गौड़ ने उक्त विद्यालय का निरीक्षण कर कई खामियां पकड़ी थीं। इन खामियों को दुरुस्त करने को कहा था। हेडमास्टर को भी चेताया गया ता। इन खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया।

    शराब पीकर स्कूल आने का मामला गंभीर है
    हेडमास्टर के शराब पीकर स्कूल में आने का मामला गंभीर है। बुधवार सुबह मामला संज्ञान में आया है। खंड शिक्षा अधिकारी रजपुरा को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।-आशा चौधरी, बीएसए।