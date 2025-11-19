Language
    सिगरेट से लगी बिस्तर में आग... आग की चपेट में आया हेडकांस्टेबल और जिंदा जल गया, दरवाजा तोड़ा तो मृत मिला

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:25 PM (IST)

    सिगरेट जलाने के कारण बिस्तर में आग लगने से एक हेडकांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। जांच से पता चला कि हेडकांस्टेबल बिस्तर पर सिगरेट पी रहे थे, जिसके कारण आग लग गई। माना जा रहा है कि आग तेजी से फैली और उन्हें बचने का मौका नहीं मिला।

    Hero Image

    हेडकांस्टेबल विभोर की घर के अंदर बिस्तर में जिंदा जल जाने से मौत हो गई। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। साकेत के शर्मा नगर स्थित गुरुद्वारे के पास किराये के मकान में रहने वाले हेडकांस्टेबल विभोर की घर के अंदर बिस्तर में जिंदा जल जाने से मौत हो गई। प्रथम जांच में सामने आया कि सिगरेट जलाते समय ही बिस्तर में आग लग गई थी। आसपास के लोगों ने धुआं देख घर का दरवाजा तोड़ा, जब तक विभोर जिंदा जल चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    शामली के रहने वाले हेडकांस्टेबल विभोर कुमार की तैनाती पुलिस लाइन में चल रही थी। मंगलवार की रात करीब साढ़े तीन बजे विभोर के घर से आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा। दरवाजा बंद होने के कारण काफी देर तक लोगों मदद नहीं कर पाए। बाद में लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। साथ ही सिविल लाइन पुलिस और दमकल को मामले की जानकारी दी। पुलिस और दमकल के पहुंचने से पहले ही विभोर जिंदा जल चुका था।

    विभोर की मौत के बाद परिवार को मामले की सूचना दी गई। दमकल की प्रथम जांच में सामने आया कि सिगरेट पीने के दौरान आग बिस्तर में लग गई। नींद आने पर सिपाही उठ नहीं पाया, इसलिए बिस्तर के साथ जिंदा जल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर परिवार को घटना की सूचना दी है। यहां पर विभोर अकेला ही रहता था। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि धुम्रपान करने की वजह से ही हेडकांस्टेबल के बिस्तर में आग लगने से मौत हो गई है। हालांकि हादसे की वजह की जानकारी भी की जा रही है।