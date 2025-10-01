Language
    साधु की हत्या के मामले में जेल जा चुके हस्तिनापुर के युवक का मवाना में गला रेतकर कत्ल, पुलिस जांच में जुटी

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    मवाना में हस्तिनापुर रोड पर एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विजय के रूप में हुई है जो नशे का आदी था और भांग बेचकर जीविका चलाता था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय पहले भी एक हत्या के मामले में जेल जा चुका था। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है।

    जागरण संवाददाता, मवाना। नगर के हस्तिनापुर रोड स्थित बेरियों वाले श्मशान घाट के पास आम के बाग में हस्तिनापुर के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्यारों ने युवक के चेहरे पर भी धारदार हथियार से कई वार किए हुए है।

    बुधवार सुबह पड़ोसी खेत के ठेकेदार ने अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर लहूलुहान शव पड़ा देखा। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी ने घटना स्थल की जांच कर शव को मर्चरी भेजा। युवक के भाई जगन्नाथ ने पुलिस को घटना के संदर्भ में तहरीर दी।

    हस्तिनापुर रोड पर बेरियों वाले श्मशान घाट के पास संजीव व अतुल रस्तोगी का आम का बाग है। बुधवार सुबह पड़ोसी खेत के ठेकेदार नरेंद्र पुत्र राजपाल निवासी सैदीपुर खेत पर पहुंचे तो उसने बाग में पड़ी चारपाई पर एक अर्धनग्न युवक का खून से लथपथ शव पड़ा देखा।

    ठेकेदार ने पुलिस को बाग में शव पड़ा होने की सूचना दी। थाना प्रभारी पूनम जादौन मौके पर पहुंचीं और शव की पहचान 35 वर्षीय विजय पुत्र फूल सिंह निवासी प्रभात नगर कालोनी थाना हस्तिनापुर के रूप में हुई। विजय नशे का आदी था और कई दिनों से अक्सर इसी क्षेत्र में देखा जा रहा था।

    पुलिस ने पहचान होने के बाद शव को मर्चरी भेज दिया। इसके बाद फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराएं। घटना की जानकारी होने पर एसपी देहात अभिजीत सिंह और सीओ पंकज लवानिया भी मौके पर पहुंचे। एसपी देहात ने हत्या के राजफाश के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया है।

    वर्ष 2015 में साधु की हत्या में जेल गया था युवक

    हस्तिनापुर स्थित प्रभात नगर निवासी विजय 10 जून 2015 में सैफपुर करमचंदपुर के जंगल में साधु दयाराम उर्फ दयनाथ की हत्या के मामले में जेल चुका था। विजय पांच भाई थे। जिसमें से एक भाई की दो वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। विजय और उसका बड़ा भाई जगन्नाथ मवाना में ही किराये पर रहते है।

    भांग बेचकर जीविका चलाता था युवक

    पुलिस जांच में सामने आया कि विजय भांग व शराब पीने का आदी था। वह अक्सर कुछ लोगों के साथ ही यहां देखा जाता था। यहीं पर वह भांग उतारता था और उसे बेचकर अपना खर्च चल रहा था। रात में श्मशान घाट या बाग में भी सो जाता था। उसके पास

    अधिकतर नशा करने वाले युवक ही देखे जाते थे। पुलिस इसी आधार को भी जांच में शामिल कर हत्यारोपित तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

    विजय के खिलाफ साधु की हत्या समेत दो-तीन मुकदमे दर्ज है। मामले के राजफाश को पुलिस की दो टीम लगी है। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही हत्या का राजफाश किया जाएगा। -पंकज लवानिया, सीओ मवाना।