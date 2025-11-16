डीएम ने परखा एसआइआर का काम, गैरहाजिर सुपरवाइजर को किया सस्पेंड...बीएलओ के काम को सराहा

जागरण संवाददाता, मेरठ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कार्य में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम देखने के लिए जिलाधिकारी डा.वीके सिंह रविवार को हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए। उन्होंने इस दौरान देखा कि सठला गांव की एक सुपरवाइजर रूपाली गुप्ता अनुपस्थित मिलीं। जिसके बाद डीएम ने उन्हें मवाना एसडीएम को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। हालांकि कुछ बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के काम की डीएम ने तारीफ भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत डा. वीके सिंह ने बूथों पर पहुंचकर बीएलओ का काम देखा। सुपरवाइजर और बीएलओ के कार्य को देखा गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से काफी देर तक वार्ता की। इसके बाद उन्हें निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक हर हालत में इस कार्य को पूरा किया जाए। कई बीएलओ का कार्य देखने के बाद डीएम ने उनके काम की सराहना की।