    डीएम ने परखा एसआइआर का काम, गैरहाजिर सुपरवाइजर को किया सस्पेंड...बीएलओ के काम को सराहा

    By Sarvendra Pundir Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    मेरठ के जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण किया। सठला की सुपरवाइजर रूपाली गुप्ता अनुपस्थित मिलीं, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। कुछ बीएलओ के काम की डीएम ने प्रशंसा की। उन्होंने 15 नवंबर तक पुनरीक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

    हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर बीएलओ और सुपरवाइजर से जानकारी लेते जिलाधिकारी। सौ. सूचना विभाग 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कार्य में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों का काम देखने के लिए जिलाधिकारी डा.वीके सिंह रविवार को हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए। उन्होंने इस दौरान देखा कि सठला गांव की एक सुपरवाइजर रूपाली गुप्ता अनुपस्थित मिलीं। जिसके बाद डीएम ने उन्हें मवाना एसडीएम को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। हालांकि कुछ बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के काम की डीएम ने तारीफ भी की।

    हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत डा. वीके सिंह ने बूथों पर पहुंचकर बीएलओ का काम देखा। सुपरवाइजर और बीएलओ के कार्य को देखा गया। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से काफी देर तक वार्ता की। इसके बाद उन्हें निर्देश दिए कि 15 नवंबर तक हर हालत में इस कार्य को पूरा किया जाए। कई बीएलओ का कार्य देखने के बाद डीएम ने उनके काम की सराहना की।

    डीएम सठला में पहुंचे तो यहां पर सुपरवाइजर रूपाली गुप्ता अनुपस्थित मिली। उनके द्वारा पिछले दिनों किए गए काम की डीएम ने समीक्षा की तो वह उससे भी संतुष्ट नहीं हो पाए। जिसके बाद उन्होंने रूपाली गुप्ता को मवाना एसडीएम संतोष कुमार को निर्देश दिए कि उन्हें सस्पेंड करने के बाद रविवार शाम तक रिपोर्ट उन्हें दें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई भी बीएलओ और सुपरवाइजर इस काम में लापरवाही बरतता है तो पहले उन्हें एक नोटिस दें और इसके बाद सस्पेंड की कार्रवाई करें। साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाए।