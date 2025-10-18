Language
    बाल-बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम, दिल्ली-दून हाईवे पर हरीश रावत की गाड़ी टकराई

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:17 PM (IST)
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    Meerut News : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी दिल्ली-देहरादून हाईवे पर एस्कार्ट वाहन से टकरा गई। यह घटना मेरठ के एमआइइटी कालेज के पास हुई। हादसे में हरीश रावत बाल-बाल बचे और उन्हें दूसरी गाड़ी से देहरादून भेजा गया। पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को टोयटा की एजेंसी में खड़ी करा दिया। 

    दिल्ली-दून हाइवे पर हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त हुई उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की गाड़ी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी आगे चल रही एस्कार्ट में टकरा गई। गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी में सवार होकर देहरादून जाना पड़ा। हालांकि हादसे में बाल-बाल बचे पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं।
    उनकी क्षतिग्रस्त इनोवा गाडी को पुलिस ने टोयटा की एजेंसी में खड़ी करा दिया। साथ ही पुलिस एस्कार्ट से मुजफ्फरनगर के बार्डर तक सुरक्षित छोड़ा गया है।
    उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने काफिले के साथ शनिवार की शाम दिल्ली से देहरादून जा रहे थे। मेरठ की सीमा से ही पूर्व सीएम को पुलिस एस्कार्ट मुहैया करा दी गई थी। एस्कार्ट के पीछे-पीछे पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला चल रहा था। एस्कार्ट हूटर बजाते हुए जा रही थी।
    दरअसल, दिल्ली हाईवे पर शनिवार होने की वजह से वाहनों को दबाव बढ़ा हुआ था। काफिले के साथ हूटर बजाते हुए जा रहे थे। एमआइईटी कालेज के सामने अचानक ही आगे चल रही एस्कार्ट ने ब्रेक लगा दिए। तभी पूर्व मुंख्यमंत्री की गाड़ी एस्कार्ट से टकरा गई।
    गाड़ी के आगे की हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तत्काल ही पूर्व मुख्यमंत्री को उक्त गाड़ी से उतारकर काफिले की अन्य गाड़ी में शिफ्ट किया।
    क्षतिग्रस्त गाड़ी को हाईवे किनारे पर छोड़ दिया गया। हादसे की सूचना पर एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्रा ने पूर्व सीएम से बातचीत की। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं, पुलिस एस्कार्ट के साथ देहरादून के लिए निकाल दिया है। क्षतिग्रस्त कार को परतापुर पुलिस की मदद से टोयटा की एजेंसी में खड़ा करा दिया गया।
    एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि एस्कोर्ट की गाड़ी के ब्रेक लगाने से उनकी गाड़ी टकरा गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं। उन्हें एस्कार्ट के साथ सुरक्षित देहरादून के लिए निकाला गया है।

