हापुड़ से गांजे की तस्करी कर रहे दो आरोपित गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 10 किलो गांजा

जागरण संवाददाता, मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान हापुड़ से गांजे की तस्करी कर रहे दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपितों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर में पुलिस टीम शालीमार गार्डन के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान टीम को दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस चेकिंग को देख दोनों युवक वापस जाने लगे। टीम ने दोनों युवकों को संदिग्ध देख उनकी घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ।

पूछताछ में इनकी पहचान सद्दाम पुत्र सलीम व शादाब पुत्र इंतजार निवासीगण श्यामनगर होटल वाली गली के रूप में हुई। थाना प्रभारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों तस्कर हापुड़ से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करते है। पूछताछ में इनसे जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए है। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।

सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव लोहियानगर थाना क्षेत्र के एल ब्लाक स्थित जादूगर चौराहे के पास गुरुवार सुबह सड़क किनारे करीब 40 वर्षीय एक युवक का अज्ञात शव मिला है। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया।