    ऑनलाइन गेमिंग में 320 करोड़ की GST चोरी, ग्राहकों के साथ भी फर्जीवाड़ा, दो गिरफ्तार, ऐसे दिया इस कारनामे को अंजाम 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मेरठ जोन की टीम ने ऑनलाइन गेमिंग में 320 करोड़ रुपये की कर चोरी में दो कंपनी मालिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन ...और पढ़ें

    मेरठ में जीएसटी चोरी के गिरफ्तार आरोपित। 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मेरठ जोन की टीम ने ऑनलाइन गेमिंग में 320 करोड़ रुपए की कर चोरी करने वाले दो कंपनी मालिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन कंपनी मालिकों ने इस गेम में करीब 1200 करोड़ रुपए की रकम जीती पर इस रकम पर 320 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान नहीं किया। आरोपितों ने इस गेम के जरिए काला धन सफेद करने व ग्राहकों के खातों से अवैध ढंग से पैसा भी काटा।
    शासकीय अधिवक्ता लक्ष्य कुमार ने बताया कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मेरठ जोन की टीम पिछले तीन माह से इन कंपनी मालिकों पर नजर रख रही थी। दिल्ली में कंपनी संचालित करने वाले राजन ने 442 करोड़ रुपए व फरीदाबाद के कंपनी संचालक रवि सिंह ने 760 करोड़ आनलाइन गेमिंग में जीते। नियमानुसार जीती हुई रकम पर 320 करोड़ रुपए का कर देय है। आरोपितों ने ग्राहकों के साथ भी फर्जीवाड़ा किया हैं। टीम ने इन दोनों कंपनी मालिकों को नोएडा से गिरफ्तार किया। बुधवार को दोनों आरोपितों को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्गेश नंदिनी की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। 

    लोन दिलाने के नाम पर महिला से ठगी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रोहटा थानाक्षेत्र के गांव कल्याणपुर निवासी जयमाला ने बताया कि चार दिन पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान काल आई। कालर ने खुद को रिलायंस कंपनी का कर्मचारी बताया। अपनी कंपनी नोएडा में बताते हुए महिला को 1.20 लाख रुपये का लोन दिलाने की बात कही। महिला ने उसके बताए खाते में 20 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। दो दिन बाद उसने लोन के बारे में कालर के मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद आया।

    गन्ने के ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलकर घायल दो युवकों की मौत

    संवाद सूत्र, रोहटा। थाना क्षेत्र के किनौनी शुगर मिल के निकट बाइक सवार दो युवकों को गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने कुचल दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
    थाना पुलिस के अनुसार रहीस (28) पुत्र शाहबुद्दीन व हुसैन (25) पुत्र शराफत, निवासी इस्लाम नगर थाना मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर अपने मामा शरीफ से मिलने गांव दमगढ़ी आ रहे थे। मामा शरीफ गांव दमगढ़ी में रहकर किसान के यहां गन्ने की छिलाई का कार्य कर मजदूरी करते हैं। देर रात दोनों युवक बाइक से किनौनी मिल के पास पहुंचे तो ट्राली की चपेट में आ गए। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिए हैं।

     