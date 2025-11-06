Language
    उम्र 26 की दिमाग 11 साल का, एक महीने में टूटी शादी, दामाद को कार से 500 मीटर खींचा

    By Sushil Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    मेरठ में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहाँ 26 वर्षीय सोनिया गांधी, जिनका मानसिक स्तर 11 साल की बच्ची जैसा है, की शादी पीयूष बतरा से हुई। ससुराल में सच्चाई पता चलने पर तलाक की अर्जी दाखिल हुई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने पीयूष के साथ मारपीट की और उसे कार से घसीटा। पुलिस ने ससुर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

    ससुर और दामाद पर जानलेवा हमले का मुकदमा, कार चालक समेत दो आरोपितों को भेजा जेल
    ससुर ने दामाद को खिड़की से कार में खींचकर शीशे से गर्दन दबा दी, वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बहराइच की रहने वाली 26 साल की सोनिया गांधी में 11 साल की बालिका का दिमाग हैं। परिवार ने उसकी शादी मेरठ के व्यापारी पीयूष बतरा से कर दी। ससुराल में पहुंचकर सोनिया एक किशोरी की तरह ही हरकत करने लगी। ससुरालियों को सच्चाई पता चली तो तलाक का केस डाल दिया।

    उसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने पहले दामाद के संग मारपीट की। उसके बाद खिड़की के अंदर खींच कर 500 मीटर तक कार को सड़क पर दौड़ा दिया। बाद में पीयूष को सड़क पर फेंक कर ससुराल के लोग निकल गए। पीयूष की बहन ने उसके ससुर और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने ससुर और कार के चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    रेलवे रोड थाने के देवपुरी निवासी पीयूष बतरा की आबूलेेन में जूतों की दुकान है। पीयूष की शादी 26 सितंबर को बहराइच के गुलाम अलीपुरा निवासी सोनिका गांधी से हुई थी। शादी से विदा होकर सोनिका गांधी ससुराल पहुंची। वहां पर पहुंचते ही बच्चों की तरह व्यवहार करने लगी।

    तभी पीयूष के स्वजन ने सोनिका के परिवार को इसकी जानकारी दी। उसके बाद भी परिवार के लोगों ने सोनिका को सही बताया। तब ससुराल पक्ष के लोगों ने डाक्टर से सोनिका की जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि सोनिका की उम्र 26 साल है, लेकिन उसका ब्रेन विकसित नहीं हुआ है।

    हाल में उसमे 11 साल की बालिका का दिमाग है। इसलिए वह बच्चों की तरह ही हरकतें करती है। उसके बाद भी सोनिका के स्वजन उसे ससुराल से लेने नहीं पहुंचे। तब पीयूष बतरा की तरफ से तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। दो नवंबर को सोनिका के पिता सुनील गांधी और बहनोई गौरव कौशिक कार में सवार होकर ससुराल पहुंच गए। यहां पर पीयूष और गौरव में विवाद हो गया।

    आरोप है कि सुनील और गौरव ने पीयूष के साथ मारपीट की। उसके बाद भी सोनिका को अपने साथ ले जाने से इन्कार कर दिया। सुनील और गौरव के कार से जाते हुए पीयूष ने अपने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। चलती कार में ही सुनील ने पीयूष को खिड़की से खींच लिया। उसके बाद गर्दन पर शीशा रख दिया।

    करीब पांच सौ मीटर तक पीयूष कार के साथ लटका हुआ चला गया। उसके बाद कार रोक कर पीयूष को सड़क पर फेंक दिया और उसका मोबाइल साथ ले गए। पीयूष की बहन साक्षी बतरा पत्नी आशीष जैन निवासी देवश्री हाइट्स की तरफ से सुनील, गौरव और कार चालक पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चालक रोहित और सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की विवेचना केसरगंज चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार को दी गई है।

    कार से युवक को लटकाकर काफी दूर तक ले जाने के मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर दो आरोपिताें को जेल भेज दिया है। डाक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक, 26 साल की युवती में 11 साल का ब्रेन होने की वजह से ससुराल और मायके पक्ष में विवाद हो रहा है। फिलहाल भी युवती अपनी ससुराल में है।

    -नवीना शुक्ला, सीओ कैंट

     