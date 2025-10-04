Language
    मेरठ में 48 झांकियों संग निकली माता की 104वीं प्राचीन विशाल शोभायात्रा, मां के जयकारे गूंजे

    By Vinay Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    मेरठ के सुभाष बाजार में मां दुर्गा मंदिर में 104वें श्री दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान विशाल शोभायात्रा निकाली गई। श्रीकृष्ण मित्र सेवा समिति द्वारा आयोजित इस शोभायात्रा में 48 झांकियां शामिल थीं जिनमें मां दुर्गा और महाकाली के स्वरूपों का प्रदर्शन किया गया। शोभायात्रा शहर के विभिन्न बाजारों से गुजरी और श्री दुर्गा मंदिर पर संपन्न हुई जिसमें कई अतिथियों ने भाग लिया।

    48 झांकियों संग निकली माता की 104वीं प्राचीन विशाल शोभायात्रा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सुभाष बाजार भाटवाड़ा चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में आयोजित 104वें श्री दुर्गा पूजा महोत्सव में शुक्रवार को मां भगवती की प्राचीन विशाल शोभायात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। श्रीकृष्ण मित्र सेवा समिति के तत्वावधान में ठाकुरद्वारा मंदिर से 104वीं शोभायात्रा का आयोजन शुक्रवार शाम पूरे हर्षोल्लास से हुआ।

    समिति के प्रधान दीपक शर्मा व महामंत्री अभिषेक शर्मा ने बताया कि 48 झांकियों के साथ विशाल शोभायात्रा में मुख्य डोला मां दुर्गा व माता महाकाली का रहा, जो रंग-बिरंगी लाइटों से व सुगंधित फूलों से सुसज्जित रहा। शोभायात्रा में मां दुर्गा के सभी नौ स्वरूपों के दर्शन विशेष रहे।

    सात बैंड, नासिक ढोल, ताशा व डीजे पर माता रानी के भजनों से गुणगान किया गया। प्रमुख झांकियों में गणेश, लक्ष्मी, कार्तिकेय, सरस्वती, मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, मां कालरात्रि, काली का अखाड़ा, मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री, हनुमान जी, शिव परिवार, राधा-कृष्ण, खाटू श्याम के अलावा माता महाकाली व मां भगवती का रथ मुख्य रूप से रहा।

    मां दुर्गा का पूजन कंकरखेड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष नीरज मित्तल ने किया। सुभाष बाजार, कोतवाली, गुदड़ी बाजार, बजाजा, सर्राफा, वैली बाजार, लाला का बाजार, बाबा खाकी, खत्रियों का चौक, बीरू कुआं, बुढ़ाना गेट, सूरजकुंड, नौचंदी मैदान स्थित श्री दुर्गा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।

    अतिथियों में ऊर्जा राज्य मंत्री डा. सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी अश्वनी त्यागी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, मुकेश सिंघल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जयकरण गुप्ता, सुनील भराला, खंदक बाजार के प्रधान अंकुर गोयल, कमलदत्त शर्मा, मयूर अग्रवाल, पीयूष शास्त्री, नूपुर जौहरी व अन्य का स्वागत किया गया। सुनील, मोहित, गौरव, आशीष, नितेश, संदीप, अर्जुन, डिंपल, राजीव, पंकज सक्सेना व अन्य मौजूद रहे।