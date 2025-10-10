Language
    पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने पर गोकश घायल, 6 दिन पहले श्मशान घाट में किया थे या कांड

    By Pramod Tyagi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पुलिस और एक गोकश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोकश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, उसने छह दिन पहले एक श्मशान घाट में अपराध किया था। घायल होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, खरखौदा। पुलिस मुठभेड़ में भूरे उर्फ भूरा पुत्र किफायत अली गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपित ने छह दिन पहले उलधन के श्मशान घाट में हुई गोवंशी की हत्या की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।

    बुधवार देररात पुलिस उलधन मार्ग पर चेकिंग अभियान पर थी। जैसे ही पुलिस कस्बे के जंगल में पहुंची तो एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। उधर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से उक्त व्यक्ति घायल हो गया। घायल को पुलिस ने गिरफ्तार कर तलाशी ली तो उससे एक तमंचा भी बरामद हुआ।

    पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम भूरे उर्फ भूरा पुत्र किफायत अली निवासी उलधन बताया। पूछताछ में आरोपित ने छह दिन पहले उलधन के जंगल में श्मशान घाट में हुई गोवंशी की हत्या में शामिल होना बताया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। इस घटना में शामिल एक आरोपित पहले भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुका है।


    खरखौदा क्षेत्र के उलधन में छह दिन पहले हुई गोवंशी की हत्या की घटना में यह आरोपित भी शामिल था।

    - प्रमोद कुमार सिंह सीओ किठौर।