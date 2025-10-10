पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने पर गोकश घायल, 6 दिन पहले श्मशान घाट में किया थे या कांड

संवाद सूत्र, खरखौदा। पुलिस मुठभेड़ में भूरे उर्फ भूरा पुत्र किफायत अली गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपित ने छह दिन पहले उलधन के श्मशान घाट में हुई गोवंशी की हत्या की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बुधवार देररात पुलिस उलधन मार्ग पर चेकिंग अभियान पर थी। जैसे ही पुलिस कस्बे के जंगल में पहुंची तो एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। उधर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से उक्त व्यक्ति घायल हो गया। घायल को पुलिस ने गिरफ्तार कर तलाशी ली तो उससे एक तमंचा भी बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम भूरे उर्फ भूरा पुत्र किफायत अली निवासी उलधन बताया। पूछताछ में आरोपित ने छह दिन पहले उलधन के जंगल में श्मशान घाट में हुई गोवंशी की हत्या में शामिल होना बताया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। इस घटना में शामिल एक आरोपित पहले भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुका है।