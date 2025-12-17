Passport Mela: यदि अटकी है आपकी फाइल, इसके समाधान के लिए इन तारीखों को पासपोर्ट मेले में पहुंचे 

जागरण संवाददाता, मेरठ। आवेदकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं अधिक सुलभ व सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद (Ghaziabad Regional Passport Office) द्वारा पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर गुरुवार और शुक्रवार (18 व 19 दिसंबर) को पासपोर्ट मेला आयोजित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) ने बताया कि यह विशेष अभियान विदेश मंत्रालय के दिशा-निर्देशों से अनुपालन में चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत पहले चरण में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट मेला आयोजित होगा। मेरठ कैंट प्रधान डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट कार्यालय में दोपहर तीन से पांच बजे तक यह पासपोर्ट मेला लगेगा।

यह अभियान उन आवेदकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जिन्होंने पासपोर्ट हेतु आवेदन किया है और किसी कारणवश उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे आवेदक अपने आवेदन की लंबित प्रक्रिया के निस्तारण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होकर अपनी फाइल का निस्तारण या समाधान करा सकते हैं, जहां पर उन्होंने आवेदन किया है।

यह पासपोर्ट मेला मेरठ कैंट पासपोर्ट आफिस में 18 व 19 दिसंबर, बुलंदशहर और वृंदावन में 22 व 23 दिसंबर और नोएडा में 24 व 26 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट मेले में आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टोकन प्रदान किए जाएंगे।

उसी क्रम में लंबित फाइलों का निस्तारण होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने सभी संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति व छायाप्रति के साथ ही पासपोर्ट आफिस आएं।